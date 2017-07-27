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§ NG.kz
Поменяйте сгоревшую лампочку на светофоре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29060
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот на этом светофоре на находящимся на перекрестке Кубеева Герцена поменяйте лампочку на стрелке зеленый свет.А то некоторые видят что стрелка не работает и едут на основной зеленый.
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Специалисты
Re: Поменяйте сгоревшую лампочку на светофоре




Отправлено: 29.07.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Очевидец:
Алтынсарина Леонида беды, победы каирбекова, зеленые не горят, на чкалова Маяковского снят светофор, Войнов Маяковского светофор наооборот стоит, на двд желтый не горит, пешиходки на Карбышева волынова раздолбанные и не горят, там же зелёный не работает.

Минуточку минуточку будьте добры по медленнее мы не успеваем везде.

Читатель 1
Re: Поменяйте сгоревшую лампочку на светофоре




Отправлено: 29.07.17 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проще нейроны поменять кое-кому
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