Цитата: Очевидец:

Алтынсарина Леонида беды, победы каирбекова, зеленые не горят, на чкалова Маяковского снят светофор, Войнов Маяковского светофор наооборот стоит, на двд желтый не горит, пешиходки на Карбышева волынова раздолбанные и не горят, там же зелёный не работает.

Минуточку минуточку будьте добры по медленнее мы не успеваем везде.