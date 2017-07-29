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§ NG.kz
Гардеробщица из Костанайской области проиграла суд, несмотря на поддержку ООН
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29060
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сарыаркинский районный суд Астаны решил дело не в пользу жительницы села Перцевка Костанайской области Анны Белоусовой, которая предъявила иск на 7 млн тенге Министерству финансов РК.
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перец
Re: Гардеробщица из Костанайской области проиграла суд, несмотря...




Отправлено: 29.07.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да кто такое это оон?
мы круче!
:lol:

§ 112
Re: Гардеробщица из Костанайской области проиграла суд, несмотря...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И че они такие молодые бабку таскают?
У нее уже тьфу тьфу, сердечный приступ судя по фото, а они ее еще держат и силком на суды водят..
Все, поезд ушел, жизнь несправедливая штука, может стоит отступить от надуманного принципа?
Тем более у судьи одного уже голова полетела?
Или пусть мне станет плохо, но и им станет не лучше?
Профайл

неравнодушный
Re: Гардеробщица из Костанайской области проиграла суд, несмотря...




Отправлено: 29.07.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото даёт ответ на все вопросы...

§ неан
Re: Гардеробщица из Костанайской области проиграла суд, несмотря...
неан


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 28.07.17
Отправлено: 29.07.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У нее уже тьфу тьфу, сердечный приступ судя по фото, а они ее еще держат и силком на суды водят..

деньги и большие деньги. :-P :-P :-P :-P :-P
Профайл

в шоке
Re: Гардеробщица из Костанайской области проиграла суд, несмотря...




Отправлено: 29.07.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"должен быть положительный результат" и дальше бла бла . Мадам Снежанна вы беретесь только за беспроигрышные дела ...или как :-x

ООН
Re: Гардеробщица из Костанайской области проиграла суд, несмотря...




Отправлено: 29.07.17 - 17:41
Комментарий удален модератором.

Генеральный секретарь ООН
Re: Гардеробщица из Костанайской области проиграла суд, несмотря...




Отправлено: 29.07.17 - 17:43
Комментарий удален модератором.

пэтриот
Re: Гардеробщица из Костанайской области проиграла суд, несмотря...




Отправлено: 29.07.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Адвокаты в Италии помнится несколько семей с родовыми поместьями разорили . А у нас гардеробщица в школе - да без проблем ,,без штанов,, оставят, им тильки дай волю ! На кажном столбу то адвокат, то юрист висят ( в смысле объявление)

§ неан
Re: Гардеробщица из Костанайской области проиграла суд, несмотря...
неан


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 28.07.17
Отправлено: 29.07.17 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в шоке:
"должен быть положительный результат" и дальше бла бла . Мадам Снежанна вы беретесь только за беспроигрышные дела

сие выше вашего сознания, оставьте это за его пределами.
Профайл

Генсек ООН
Re: Гардеробщица из Костанайской области проиграла суд, несмотря...




Отправлено: 29.07.17 - 18:57
Комментарий удален модератором.

дубина в глаз
Re: Гардеробщица из Костанайской области проиграла суд, несмотря...




Отправлено: 29.07.17 - 18:59
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Гардеробщица из Костанайской области проиграла суд, несмотря...




Отправлено: 29.07.17 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один судья уже уволился? (после своих решений))), ну а что мешает другим уволиться?))....похоже ничего не мешает. Посмотрим как сработает тяга к ООН и к международной демократии

ООН
Re: Гардеробщица из Костанайской области проиграла суд, несмотря...




Отправлено: 29.07.17 - 20:16
Комментарий удален модератором.

Карамерген
Re: Гардеробщица из Костанайской области проиграла суд, несмотря...




Отправлено: 29.07.17 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и адвокат! Так продуть дело!(((
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