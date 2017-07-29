112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4247





(Пользователи) Сообщений: 4929

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 14:56 Личные самолеты Игоря Чайки не выпускают с Молдавии..

Кстати, это ведь сын прокурора России или как его там?

Где то с полгодика назад, наверно больше, смотрел интервью Игоря, вполне вменяемый и умный бизнесмен..

Безо всякой политики и пропаганды и тем более агрессии..

Может сам другой, но впечатление о нем как о бизнесмене осталось хорошее..