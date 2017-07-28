Цитата: boran:

Упадет. Санкции приняты в отношении Ирана, России и Северной Кореи. Вот и уровень жизни упадет до уровня этих стран. С колен встанем вместе с РФ и побежим в неприглядную даль.



ни чего страшного у России есть надежный друг, это Казахстан, в случае прекращении дипломатических отношении в перспективе между Америкой и РФ, могут вести переговоры через наших дипломатов, а в случае торгового эмбарго с Европой и Америкой торговать через нас, и нам какой процент упадет от этой торговли, так что Россия не пропадет, да и мы в накладе не будем.