/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Исекешев поручил акимам районов раз в неделю ездить на общественном транспорте		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Исекешев поручил акимам районов раз в неделю ездить на общественном транспорте
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29059
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В столичном акимате прошло заседание под руководством Асета Исекешева, в рамках которого рассмотрен ряд вопросов, касающихся жизнедеятельности города. Градоначальник дал протокольное поручение о необходимости ездить на общественном транспорте.
Читать новость

§ Доктор СИЗО
Re: Исекешев поручил акимам районов раз в неделю ездить на...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3640
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 27.07.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда это новшество дойдет до нашего города? Как начнет автобус объезжать улицу Майлина или проспект Абая по рытвинам, и соседним улочкам, будет потеха.....управление дорстроя в тот же день получит в полном составе рукавицы и совковые лопаты....))))) слово за Акимом области....
Профайл

Читатель 1
Re: Исекешев поручил акимам районов раз в неделю ездить на...




Отправлено: 27.07.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такая "забота" сквозит ))(вспомнил "дедушку Ленина")

qwert
Re: Исекешев поручил акимам районов раз в неделю ездить на...




Отправлено: 27.07.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Офигеть, это что, каждому районному акиму по автобусу покупать?

§ Змея Подколодная
Re: Исекешев поручил акимам районов раз в неделю ездить на...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.07.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
несколько раз в неделю

А что так, вообще пересадить их на общественный транспорт, пусть наслаждаются сервисом))) Да и к народу поближе будут,проникнутся проблемами простых людей,так сказать) А по неотложным делам государственным на протяжении их трудного, рабочего дня, выделить Ниву.
Профайл

Медный
Re: Исекешев поручил акимам районов раз в неделю ездить на...




Отправлено: 27.07.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт не догоняю какой в районах общаственный транспорт? В некоторых после СССР ничего подобного не видели.... или это такой намёк: вы обязаны проехатьсч в скором вресени на общественном транспорте который должны сами организовать! . :lol:

Медный
Re: Исекешев поручил акимам районов раз в неделю ездить на...




Отправлено: 27.07.17 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заголовке "раз в неделю", в самой новости "раз в день".
И появились какие то акимы городских районов что ли? :lol:
мир никогда для меня не станет прежним :lol:

§ Серый волк
Re: Исекешев поручил акимам районов раз в неделю ездить на...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8955
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.07.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
А что так, вообще пересадить их на общественный транспорт, пусть наслаждаются сервисом)))

:lol: :lol:
За сколько они там себе в акунаматате авто сейчас покупают? Лимонов за тридцать? :lol: :lol:
А ВИП автубус обойдется казне лимонов в двести, не меньше! :lol: :lol:
К какому народу поближе???
:lol: :lol: :lol: Цитата:
Змея Подколодная:
Да и к народу поближе будут,проникнутся проблемами простых людей,так сказать)

Даже если предположить, что самый почётный дедушка из Астаны вдруг скажет, чтоб все акимы раз в неделю ездили на общественном транспорте и видео мне присылали.
То закупят и автобусы, не забыв попутно отмыть %% и отдельные остановки, и отдельных пассажиров на них расставят из замов, полицейских и всяких быдлявых тружеников акиматских подворотен. Будут ездить по новому маршруту, ещё на самых дурацких в мире отчётах перед пугалами огородными во Дворце пионеров отчитаются, что повысили общественное автобусное содержание в городе. :lol:

[Исправлено: Gljuk, 27.07.2017 - 15:12]
Профайл

§ Victor Yang
Re: Исекешев поручил акимам районов раз в неделю ездить на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8930
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.07.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
И появились какие то акимы городских районов что ли?

В Астане, вроде есть, да.
Профайл

Медный
Re: Исекешев поручил акимам районов раз в неделю ездить на...




Отправлено: 27.07.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Вопрос с трудоустройством приближённых к телу, решён :lol:

архимед
Re: Исекешев поручил акимам районов раз в неделю ездить на...




Отправлено: 29.07.17 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо заметить, что сотрудникам акиматов надо знать свое место в обществе, а они до сих пор его искали, а Исекешев им помог: Теперь ваше место в общественном транспорте, чтобы видели, что творится в городе, районе, а не сидели за компьютером! Думаю, пора настала- всем госслужащим открывать глаза как в гоголевском Вие: "Поднимите мне веки", поскольку они забыли про нужды и заботы народа! Я рад, что есть такой Аким, а не аким! Можно было Исекешеву напомнить слугам народа: Избушка повернись к лесу задом, а к народу передом, дав понять, что пора снять с очередей на жилье всех госслужащих и перевести их на ипотеку в Жилстройсбербанк и Народный поскольку они бюджетники и для того, чтобы народ быстрей получал арендное жильё!
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 97
Пользователей: 2
Всего: 99

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх