









Отправлено: - 21:05 Надо заметить, что сотрудникам акиматов надо знать свое место в обществе, а они до сих пор его искали, а Исекешев им помог: Теперь ваше место в общественном транспорте, чтобы видели, что творится в городе, районе, а не сидели за компьютером! Думаю, пора настала- всем госслужащим открывать глаза как в гоголевском Вие: "Поднимите мне веки", поскольку они забыли про нужды и заботы народа! Я рад, что есть такой Аким, а не аким! Можно было Исекешеву напомнить слугам народа: Избушка повернись к лесу задом, а к народу передом, дав понять, что пора снять с очередей на жилье всех госслужащих и перевести их на ипотеку в Жилстройсбербанк и Народный поскольку они бюджетники и для того, чтобы народ быстрей получал арендное жильё!