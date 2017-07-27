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Змея Подколодная:
А что так, вообще пересадить их на общественный транспорт, пусть наслаждаются сервисом)))
За сколько они там себе в акунаматате авто сейчас покупают? Лимонов за тридцать?
А ВИП автубус обойдется казне лимонов в двести, не меньше!
К какому народу поближе???
Цитата:
Змея Подколодная:
Да и к народу поближе будут,проникнутся проблемами простых людей,так сказать)
Даже если предположить, что самый почётный дедушка из Астаны вдруг скажет, чтоб все акимы раз в неделю ездили на общественном транспорте и видео мне присылали.
То закупят и автобусы, не забыв попутно отмыть %% и отдельные остановки, и отдельных пассажиров на них расставят из замов, полицейских и всяких быдлявых тружеников акиматских подворотен. Будут ездить по новому маршруту, ещё на самых дурацких в мире отчётах перед пугалами огородными во Дворце пионеров отчитаются, что повысили общественное автобусное содержание в городе.
[Исправлено: Gljuk, 27.07.2017 - 15:12]