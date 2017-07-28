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≡ В Костанае страдающего шизофренией подсудимого освободили от уголовной ответственности за тройное убийство		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае страдающего шизофренией подсудимого освободили от уголовной ответственности за тройное убийство
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29059
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После прений родственники убитых спрашивали, как долго будут лечить Павла Конева. Прокурор ответил: "До полного излечения, возможно - год, а потом выпустят на свободу". Сроки лечения в постановлении оглашенном сегодня суда не оговариваются.
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§ Медный
Re: В Костанае страдающего шизофренией подсудимого освободили от...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 197
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.07.17 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я пью с больными алкоголем людьми?

Вы пьёте с больными соком?
или больных чаем? :lol:
Профайл

§ неан
Re: В Костанае страдающего шизофренией подсудимого освободили от...
неан


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 28.07.17
Отправлено: 29.07.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
￼ ￼
Почему фото этого животного не показывают?
нельзя, дети испугаются, и "ваш земляк" тоже, о 112 и медном , хотя и оловянном молчать надобно. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Профайл

§ 112
Re: В Костанае страдающего шизофренией подсудимого освободили от...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Вы пьёте с больными соком?

Я не пью с больными алкоголизмом и вообще пью всегда один, без помогаек..
Профайл

прямо в глаз
Re: В Костанае страдающего шизофренией подсудимого освободили от...




Отправлено: 29.07.17 - 21:35
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