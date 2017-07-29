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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сегодня я вызвал альпинистов, все таки я сам не смог устранить течь на крыше в примыкании..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Личные самолеты Игоря Чайки не выпускают с Молдавии..
Кстати, это ведь сын прокурора России или как его там?
Где то с полгодика назад, наверно больше, смотрел интервью Игоря, вполне вменяемый и умный бизнесмен..
Безо всякой политики и пропаганды и тем более агрессии..
Может сам другой, но впечатление о нем как о бизнесмене осталось хорошее..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, в сети показывают как украинские летчики вслепую практически посадили искореженный градовым бураном на высоте самолет с пассажирами на борту.
И чтобы видеть в какое то окно, летчик накренил самолет и никто не верил что он сядет..
Вот это профессионализм..
Это вам не комменты тут строчить и не обсуждать чужих жен..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот тут реально позор нашей полиции..

http://today.kz/news/zhizn/2017-07-29/747126-polzovatelej-sotssetej-vozmutilo-povedenie-politsejskogo-v-temirtau/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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укке6еее
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.07.17 - 17:41
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 197
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.07.17 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Честно сказать, что не пост от 112, то адовый треш :lol: :lol: можно ум сломать пытаясь разобраться в хитросплетениях построения мысли и логики данного персонажа
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 197
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.07.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

это пообсуждать как лётчики посадили самолёт ;-)
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11482
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.07.17 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А вот тут реально позор нашей полиции..

Дааа,посмотрел видео.Охраняемое лицо -гритт.... :lol: :oops:
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* kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2916
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.07.17 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это мои блины,не то что у некоторых горелые :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обычная еда, безо всяких изысков..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Вот это мои блины,не то

В магазинах они сыроватые так попадаются.
Ты чо, сразу килограмм купила?
Мы второй день по немношку..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
можно ум сломать пытаясь разобраться в хитросплетениях п

А что там в компоте или соковыжималке то хитрого нашел?
Высокую казахскую кухню?
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4444
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.07.17 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше Марик был нормальный пацан. Каждый вечер фото с пивом и шашлыком. А щас смотреть даже не охото. Блинчики ,кефир,компот ,тьфу. Это Лиля виновата. Она на него плохо влияет.😟
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* kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2916
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.07.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Это Лиля виновата. Она на него плохо влияет.😟

Виталик,и это после моей взятки ввиде кусочка пирога
Эх ты дудеть против меня стал
:lol:
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