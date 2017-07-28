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≡ Суд оправдал главного травматолога Костанайской горбольницы и его коллегу, которых обвиняли в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Суд оправдал главного травматолога Костанайской горбольницы и его коллегу, которых обвиняли в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29059
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В действиях заведующего отделением травматологии Марала Абилкасымова и ортопеда-травматолога Романа Лавриненко не было нарушений стандартов оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба областного суда.
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KCT
Re: Суд оправдал главного травматолога Костанайской горбольницы...




Отправлено: 28.07.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А откуда поступил-то пациент?

§ неан
Re: Суд оправдал главного травматолога Костанайской горбольницы...
неан


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 28.07.17
Отправлено: 28.07.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо было вменить иск в 6000000 тенге изначально и не надо было уголовного суда, это гражданское дело, свыше 21 дня то 75 процентов иск удовлетворяет суд, тем более при таких фактах.
Профайл

архимед
Re: Суд оправдал главного травматолога Костанайской горбольницы...




Отправлено: 29.07.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно было с гражданским иском в суд обращаться, а не жаждать крови хирургов путем возбуждения уголовного дела! Вот вам бабушка и Юрьев день! Но самое главное, суд установил причину возникновения вреда средней тяжести, а именно то, что инфицирование произошло до того как больной попал к Лавриненко! Отсюда вывод: не лезь туда, не знаю куда! Лавриненко и Абилкасымов, которым незаконным привлечением нанесен моральный вред в виде нарушения их чести и достоинства, имеют право обратиться в суд!
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