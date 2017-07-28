архимед Re: Суд оправдал главного травматолога Костанайской горбольницы... #3







Отправлено: - 20:46 Нужно было с гражданским иском в суд обращаться, а не жаждать крови хирургов путем возбуждения уголовного дела! Вот вам бабушка и Юрьев день! Но самое главное, суд установил причину возникновения вреда средней тяжести, а именно то, что инфицирование произошло до того как больной попал к Лавриненко! Отсюда вывод: не лезь туда, не знаю куда! Лавриненко и Абилкасымов, которым незаконным привлечением нанесен моральный вред в виде нарушения их чести и достоинства, имеют право обратиться в суд!