drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6587





(Полноправные пользователи) Сообщений: 11482

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:15 Цитата: 112:

У вас там потоп?

112й что, не предупреждал?

У меня в деревне - нет.

Наш 112, деньги Зря - не тратит...