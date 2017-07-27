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§ NG.kz
Эпизод пятый: тройное убийство
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29059
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В среду, 26 июля, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области состоялись прения по делу о тройном убийстве. Согласно материалам дела, подсудимый Павел КОНЕВ зарезал трех жителей п. Аманкарагай в начале февраля. Врачи диагностировали у Конева тяжелую шизофрению. В связи с этим в зале суда он не присутствовал.
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§ drakon
Re: Эпизод пятый: тройное убийство
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11482
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.07.17 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
купленные судьи вынесли оправдательный приговор.

Доктор,оправдательный Приговор,
в Советское время? Сказка... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 29.07.2017 - 18:59]
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§ Доктор СИЗО
Re: Эпизод пятый: тройное убийство
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3640
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 29.07.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор,рпоавдательный Приговор,
в Советское время? Сказка.

читай внимательно Дракоша.....получить за убийство пять лет.....это как называется ?
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§ Медный
Re: Эпизод пятый: тройное убийство
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 197
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.07.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Доктер,вам бы детективы писать

да, таким людям есть, что нам рассказать. у костра под шашлычок со спиртным..

[Исправлено: Медный, 29.07.2017 - 18:54]
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§ drakon
Re: Эпизод пятый: тройное убийство
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11482
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.07.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
купленные судьи вынесли оправдательный приговор..

Доктор,а я чтоли это писАл?... :lol:
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