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§ NG.kz
Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29059
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественный деятель Мухтар Тайжан на своей странице в Facebook просит президента Нурсултана Назарбаева уволить министра образования и науки Казахстана Ерлана Сагадиева, передает ИА «NewTimes­.kz».
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Бывалый
Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в...




Отправлено: 27.07.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
крепкого "производственного" образования выпускающего специалиста своей и смежных отраслей

Почему-то выпускники этого крепкого производственного образования очень успешно про...ли страну, в которой и получили это образование.

[Исправлено: Gljuk, 27.07.2017 - 12:04]

36+
Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в...




Отправлено: 27.07.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Почему-то выпускники этого крепкого производственного образования очень успешно про...ли страну, в которой и получили это образование.

помню в конце 80х приехал к нам на предприятие один из руководителей области, один из сотрудников задал неудобный вопрос, в ответ этот руководитель достал бумажку и зачитал примерно на пол часа сколько чугуна на душу населения выплавлено, сколько пудов зерна убрано, вот по этому то и прос...ли страну что у руля страны стояли люди не умеющие не говорить не думать, вы когда нибудь видели чтоб Архимед на неудобный вопрос вытащил бы бумажку и начал зачитывать какой средний надой на корову?

Медный
Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в...




Отправлено: 27.07.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Цитата:
Почему-то выпускники этого крепкого производственного образования очень успешно про...ли страну, в которой и получили это образование

и что с того?

Зара
Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в...




Отправлено: 27.07.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр прав . что не хочет тратить время чтобы на безрезультатные дебаты для пиара этих "горе и псевдо" деятелей от экономики и политики типа Мухтар Тайжан и .....

декаданс
Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в...




Отправлено: 27.07.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
36+:
вы когда нибудь видели чтоб Архимед на неудобный вопрос вытащил бы бумажку и начал зачитывать какой средний надой на корову?

...ага..ты еще скажи что собственноручно доит корову,поэтому и знает сколько она дает молока... :lol:просто перечитывает бумажки перед выступлением и афиширует среднестатистическими данными,которые запомнил...хорошая память.и не более.... :lol:

Бывалый
Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в...




Отправлено: 27.07.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
и что с того?

И ничего.
Нет той страны больше.
Благодаря крепкому производственному образованию.

гость
Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в...




Отправлено: 27.07.17 - 16:22
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6411
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.07.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если такие уважаемые многими граждане как Мухтар Тайжан, Айдос Сарым и Расул Жумалы резко против, то мне прямо тянет выступить в защиту министра.

Хотя он в это не нуждается, разумеется.
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SS
Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в...




Отправлено: 27.07.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Достаточно в нужном месте пролить масло ;-) .

Апполитично ,понимаешь (тов.Саахов),рассуждаешь. Разве у нас есть трамваи? :-o Апполитично ,понимаешь (тов.Саахов),рассуждаешь. Разве у нас есть трамваи? Да и сагадиевы уже давно пешком не ходят и общественным транспортом не пользуются. :lol:

§ Грибоедов
Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 453
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 27.07.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу вспомнился фильм... Помнишь, я объелся перца а ты подумала что я одержимый.
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безумец
Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в...




Отправлено: 28.07.17 - 02:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
среднюю школу разделили на куски -гимназии,лицеи,,они то являются узконаправленными ,,а вот среднюю школу не стоит забивать ненужными предметами ,так как они есть уже в гимназиях и лицеях,,наше образование заключается в подготовке специалистов по устаревшему оборудованию,,весь утиль в промышленности требует устаревшие технологии ,а на суперсовременное оборудование государство обучает студентов за рубежом-это два разных образования ,как небо и земля,,таким образом можно разделить и уровень знаний педагогов на *утиль* и *сложные технологии*,,знание логарифма и трех языков не требуется при обслуживании *утиля*,,,

§ Медный
Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 197
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.07.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
И ничего.
Нет той страны больше.
Благодаря крепкому производственному образованию.

Низкое качество идеологической подготовки и общий уровень образования и образованности как то связаны? Как же? просветите меня
:-)
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§ Медный
Re: Отставки главы Минобразования Сагадиева потребовали в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 197
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.07.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
безумец:

допустим (ну как допустим? она точно есть!) в хим. технологии есть технология многотоннажных производств и технология тонкого синтеза.
Многотоннажные производства редко меняют производственные процессы, так как нововведения там редки и принципиально в настоящее время не меняют количество производящегося продукта или полупродукта. Здесь нечего учить какие то шибко умные кадры, нужны крепкие специалисты в конкретной области, "рабочие лошадки" (извините за сравнение), которые способны решать круг задач... практического характера....
тонкий синтез, это наукоёмкое производство, здесь трудятся, обычно, сливки научного мира.
учёным можешь ты не быть, но кандидатом стать обязан. много кандидатов, да мало докторов
Как я понимаю, Казахстан, это сырьевой придаток и в мире конкуренции государств и частного капитала, никто не даст вылезти из многотоннажного производства низкого передела, в высший свет технологии завтрашнего дня.
Будет много разговоров, шуршания, распила средств, но не сдвинется с места ничего, пока мы не станем "государством или объединением государств для себя".
пока вверх не придут люди истинно левых взглядов

[Исправлено: Медный, 29.07.2017 - 19:06]
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