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Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 18:47 Цитата: безумец:



допустим (ну как допустим? она точно есть!) в хим. технологии есть технология многотоннажных производств и технология тонкого синтеза.

Многотоннажные производства редко меняют производственные процессы, так как нововведения там редки и принципиально в настоящее время не меняют количество производящегося продукта или полупродукта. Здесь нечего учить какие то шибко умные кадры, нужны крепкие специалисты в конкретной области, "рабочие лошадки" (извините за сравнение), которые способны решать круг задач... практического характера....

тонкий синтез, это наукоёмкое производство, здесь трудятся, обычно, сливки научного мира.

учёным можешь ты не быть, но кандидатом стать обязан. много кандидатов, да мало докторов

Как я понимаю, Казахстан, это сырьевой придаток и в мире конкуренции государств и частного капитала, никто не даст вылезти из многотоннажного производства низкого передела, в высший свет технологии завтрашнего дня.

Будет много разговоров, шуршания, распила средств, но не сдвинется с места ничего, пока мы не станем "государством или объединением государств для себя".

пока вверх не придут люди истинно левых взглядов



[Исправлено: Медный, 29.07.2017 - 19:06]