андрей Re: В Узбекистане арестована дочь бывшего президента страны... #30







Отправлено: - 18:30 В подобных историях единственно кого было жаль , так это Викторию Петровну, . Ну там меченный перед Богом за каждую судьбу загубленную ответит .А таких не жаль , раз гребут миллиардами значит сами не верят в будущее своей страны .Пусть после смерти родителей , но лучше поздно чем никогда