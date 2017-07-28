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§ NG.kz
В Узбекистане арестована дочь бывшего президента страны Гульнара Каримова
NG.kz

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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Генеральной прокуратуре Узбекистана сообщается, что общая сумма причинённого интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам составляет более 1,5 млрд долларов.
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андрей
Re: В Узбекистане арестована дочь бывшего президента страны...




Отправлено: 29.07.17 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В подобных историях единственно кого было жаль , так это Викторию Петровну, . Ну там меченный перед Богом за каждую судьбу загубленную ответит .А таких не жаль , раз гребут миллиардами значит сами не верят в будущее своей страны .Пусть после смерти родителей , но лучше поздно чем никогда
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