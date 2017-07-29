112 Re: Гардеробщица из Костанайской области проиграла суд, несмотря... #2





(Пользователи) Сообщений: 4921

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 15:43 И че они такие молодые бабку таскают?

У нее уже тьфу тьфу, сердечный приступ судя по фото, а они ее еще держат и силком на суды водят..

Все, поезд ушел, жизнь несправедливая штука, может стоит отступить от надуманного принципа?

Тем более у судьи одного уже голова полетела?

Или пусть мне станет плохо, но и им станет не лучше?