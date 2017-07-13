Валентин Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить! #352





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6411

Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:04 В связи с неурожаем в Латинской Америке эксперты предсказывают увеличение цен на кофе к зиме. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минсельхоз и Федеральную таможенную службу. С начала года стоимость продукта уже возросла на 21%.



По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, растворимый кофе уже подорожал на 9%, натуральный кофе — в зёрнах и молотый — подорожал на 6%. Сообщается, что наименьшие изменения в стоимости напитка зафиксированы в кофейнях. Там цена за стакан кофе увеличилась на 3%.

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Закупить что ли пару мешков зелёнки заранее.