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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4921
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У вас там потоп?
112й что, не предупреждал?
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11478
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.07.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У вас там потоп?
112й что, не предупреждал?

У меня в деревне - нет.
Наш 112, деньги Зря - не тратит... :lol:
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4921
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
меня в деревне - нет.

Наш 112й думаю не врет..
Не Пургомет он..

https://www.gismeteo.kz/news/klimat/11980-v-germanii-zatopleny-ulitsy-i-doma/
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11478
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.07.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик,рб этом уже дня 3-4 показывают
на Российском Телевидении... :lol:
Сейчас после Обеда,немного отдохну
съезжу на речку,посмотрю... :-o
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11478
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.07.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот так работает - наша Полиция.

Загнал его - в угол,сказал что то и...

нет уже его.В машине - сидит... :lol: :oops:
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Страница 440 из 440«1...438439440
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