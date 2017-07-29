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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 283 из 284«1...281282283284»
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4913
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера ночью или сегодня, РБК посмотрел, вот это санкции собираются США ввести против России, это же доллар наш точно тогда 450 в этом году к зиме..
Дело за Трампом..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4913
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, сегодня ночью прочитал в российской газете какую то истерию о том, что Казахстан в скором времени поставит базу ВМС США в Актау, обезопасив себя от кое кого и потому строящим вместе с Туркменией негласно запрещенный Россией газопровод..
Про это уже другая газета..
Как Россия нагло начала проводить учения на Каспии и как Туркменистану пришлось от этого отказаться..
Вот где политика то зарыта.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4913
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Сейчас заголовок, Россия решила и на Румынию агрессию какую то скинуть что ли?
Господи..
Цыгане то там при чем, нагадали что то что ли?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4913
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот, самолет Рогозин развернул..
Теперь виновата Европа!
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1048
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.07.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Любые совпадения случайны!

Особенно курица в холодильнике...
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4913
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идем дальше..
Сегодня только здоровая пища..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4913
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только так и никак иначе..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4913
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Компотик..
Сегодня день Высокой казахской кухни..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4913
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свершается..
Сегодня должен быть 21й день как я не принимаю алкоголь..
Напомню что это рекорд того года и рекорд за целых долгих 17 лет..
Хочется чем нибудь побаловать свой организм..
Вот нашел завалявшуюся уже лет как 6 соковыжималку..
Хотя сам я соки вообще не люблю..
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.07.17 - 13:23
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.07.17 - 13:28
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.07.17 - 13:30
Комментарий удален модератором.

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2914
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.07.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блины под названием Позор хозяйки :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4913
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Блины под названием Позор хозяйки

Еда красивой быть не может, а полезная еда тем более..
Это же не на камеру сделано, а в процессе бытового приготовления..
Или ты блины ни разу ни делала?
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.07.17 - 14:20
Комментарий удален модератором.
Ответить Новый топик
Страница 283 из 284«1...281282283284»
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