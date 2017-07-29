112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4232





(Пользователи) Сообщений: 4913

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 12:18 Кстати, сегодня ночью прочитал в российской газете какую то истерию о том, что Казахстан в скором времени поставит базу ВМС США в Актау, обезопасив себя от кое кого и потому строящим вместе с Туркменией негласно запрещенный Россией газопровод..

Про это уже другая газета..

Как Россия нагло начала проводить учения на Каспии и как Туркменистану пришлось от этого отказаться..

Вот где политика то зарыта.