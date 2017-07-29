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§ NG.kz
Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и родителям
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29058
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Содержание казахстанского образования обновляется и, как сообщили в МОН РК, теперь направленно на переход от концепции "хорошее образование на всю жизнь" к пониманию необходимости "обучения в течение всей жизни"
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§ Валентин
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6409
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 29.07.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ловлю себя на мысли, что изначально смотрю на все эти движения с немалой долей пессимизма, т.к. по ключевым словам уже видно всякое.

Увидим, что ещё.
Одна надежда на старый принцип про строгость законов и необязательность их исполнения.
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§ Алиса
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3471
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 29.07.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще 100 раз все поменяют. Не удивлюсь, если на следующий год об этом забудут и что-то новое придумают.
Цитата:
Валентин:
Одна надежда на старый принцип про строгость законов и необязательность их исполнения.

да-да, только на это и надежда)))

Кстати, в этом же СМИ была и такая статейка:
Почему отменили дипломы государственного образца в вузах Казахстана
"У нас много вузов – частных и государственных, и раньше выдавали дипломы государственного образца. Частный вуз преподавал, и при даче дипломов мы легализовывали его преподавание печатью и подписью МОН. Сейчас все вузы будут выдавать дипломы своего образца, начиная с 2021 года, но для абитуриентов прошлого года это применимо. Таким образом, мы говорим: вы — студенты и нет смысла платить деньги дополнительно за диплом, раз вы платите за обучение. Никто же стоматологу или парикмахеру взятки не дает, потому что ты уже деньги заплатил. Образование – это такая же услуга", — сказал Сагадиев.
Подробный ответ министра о новшествах в реформе и новых направлениях в работе министерства образования и науки РК слушайте на радио Sputnik Казахстан.

Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/radio/20170726/2850830/pochemu-otmenili-diplomy-gosudarstvennogo-obrazca-v-vuzah-kazahstana.html

[Исправлено: Алиса, 29.07.2017 - 12:46]
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§ kbkz1980
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2914
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.07.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё экспериментируют,стандарты меняют
А детей ещё больше стали водить к репетиторам.
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тырц-пырц
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...




Отправлено: 29.07.17 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
К примеру, в рамках нового учебного стандарта предполагается оценивать компетентность школьников в области владения ими информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ).

шта? даже в МОН не знают, что это такое, нет нормального единого определения, что это: инструмент это или наука, может, что-то другое? Кто будет детей учить? Сельские апашки? Тут городские учителя не знают, как сделать скрытые файлы видимыми и наоборот, не умеют пользоваться антивирусной программой, элементарных вещей не знают: например, даже ноут свой почистить не могут или форматировать флешку....О какой компетентности педагогов может идти речь, если НЕКОМУ дать учителям базовые знания, т.к. более-менее грамотные айтишники уже за бугром, или работают на ин.компании, где з\п от $1500.
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