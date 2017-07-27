Цитата: Колька:

А про кск почему ничего нет?)

Ну так напишите здесь. Очень интересно, какая заброшка получилась из самого мощного на континенте комвольно-суконного гиганта!

Тема заброшек всегда сверх популярная. Она жить будет вечно. Ибо влечёт к себе.

В интернете можно найти сотни сталкерских сайтов, с разбитыми по разделам темами.

Военные объекты, промышленные, подземные, заброшенные города, недострои, итд.

Цитата: Почему-то недостроенное здание интереса у местных чиновников не вызывает, хозяина искать, землю отчуждать они не торопятся. Нуно как-то правдоподобно сгенерировать и промуссировать слухи, что владелец взятку закопал, тогда в акуноматате местные чиновнички ни о чем другом думать не смогут, кроме как это здание огородить как можно лучше. Цитата: А вот на большую стаю сторожевых псов нарвался, - вспоминает молодой человек. Нет ещё у вас культуры приучения охранных псов. Наши все приучены давно. Достаточно одного выстрела из травмата в воздух, или даже одного его вида, как вся свора очень быстро скуля убегает поджав хвосты и с желанием забиться в убежища как можно дальше, хорошо понимая что при виде этой громкой пукалки в руках бывает очень больно. Рефлекс у них такой уже давно выработан. У двуногих хуже, большой замусоренный мозг иногда плохо подсказывает, что эти хорошо экипированные люди не так просто сюда пришли.