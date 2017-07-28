безумец Re: В Костанае страдающего шизофренией подсудимого освободили от... #7







Отправлено: - 00:54 один раз попробовав вкус крови погибающего уже впоследствии ничего не помешает снова повторить противоправные действия ,,преступник в любом состоянии добивается победы творя зло и это становится стимулом всей его жизни,к старости звериные инстинкты не видят физической поддержки и убийца становится изощренней ,,через год лечения этого конева общество снова увидит простым обывателем ,а пока надо приучать себя постоянно озираться по сторонам на улице,ведь никто не знает сколько среди нас носителей *желтых карточек*,,,а эти карточки имеют вес в денежном эквиваленте среди мажоров ,многие из них успешные бизнесмены ,,вот такие у нас беспредельные законы ,,на Кавказе дурное семя полностью вырезают на корню ,чтобы спокойно жилось народу,,