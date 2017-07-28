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≡ В Костанае страдающего шизофренией подсудимого освободили от уголовной ответственности за тройное убийство		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае страдающего шизофренией подсудимого освободили от уголовной ответственности за тройное убийство
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29057
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После прений родственники убитых спрашивали, как долго будут лечить Павла Конева. Прокурор ответил: "До полного излечения, возможно - год, а потом выпустят на свободу". Сроки лечения в постановлении оглашенном сегодня суда не оговариваются.
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бобер
Re: В Костанае страдающего шизофренией подсудимого освободили от...




Отправлено: 28.07.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НАРМАЛЬНА! здорово! УЖАС конечно, но система тупиковая для простых и нормальных людей, ДЖОН МОЗЕС БРАУНИНГ БЫЛ ПРАВ создавая свой шедевр м25 других аргументов других я не вижу в борьбе с бесами от правосудия

§ 112
Re: В Костанае страдающего шизофренией подсудимого освободили от...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4895
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарезал таких же, себе подобных..
Согласен, сажать то в принципе не за что..
Профайл

пэтриот
Re: В Костанае страдающего шизофренией подсудимого освободили от...




Отправлено: 28.07.17 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня знакомая была , брат у неё буйный периодически бывал .. Также периодически лишал жизни то одного, то другого. Куда- то под Алматы возили лечиться , но не помогало. В 2012 слух был парня молодого зарезал , я уже с ними не общался. А троих он тоже ,только не одновременно. Их нельзя посадить, они больные. Ни в коем случае не пейте с незнакомыми, можете на такого нарваться

андрей
Re: В Костанае страдающего шизофренией подсудимого освободили от...




Отправлено: 28.07.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни чё так !!!!!!!! Можно с шизой найти кого , а как писал Виктор Робертович Цой : " если верить глазам и ушам ....." , и решить свои проблемы , а главное то ОН и на ТЕБЯ показать не сможет , что его показания при такой болезни ????

111
Re: В Костанае страдающего шизофренией подсудимого освободили от...




Отправлено: 28.07.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А есть еще Николай Джумагалиев известный с советских времен. В перерывах между лечением он убивал и поедал свои жертвы.

9898
Re: В Костанае страдающего шизофренией подсудимого освободили от...




Отправлено: 28.07.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Их нельзя посадить, они больные.

Конечно нет, как можно???!!!
С ними надо поступать, как с бешенными собаками!!!

безумец
Re: В Костанае страдающего шизофренией подсудимого освободили от...




Отправлено: 29.07.17 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
один раз попробовав вкус крови погибающего уже впоследствии ничего не помешает снова повторить противоправные действия ,,преступник в любом состоянии добивается победы творя зло и это становится стимулом всей его жизни,к старости звериные инстинкты не видят физической поддержки и убийца становится изощренней ,,через год лечения этого конева общество снова увидит простым обывателем ,а пока надо приучать себя постоянно озираться по сторонам на улице,ведь никто не знает сколько среди нас носителей *желтых карточек*,,,а эти карточки имеют вес в денежном эквиваленте среди мажоров ,многие из них успешные бизнесмены ,,вот такие у нас беспредельные законы ,,на Кавказе дурное семя полностью вырезают на корню ,чтобы спокойно жилось народу,,

peregov
Re: В Костанае страдающего шизофренией подсудимого освободили от...




Отправлено: 29.07.17 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему фото этого животного не показывают?
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