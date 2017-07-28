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≡ "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных неудобствах, вызванных ремонтом главной улицы города		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Это неуважение к нам" - костанайцы о временных неудобствах, вызванных ремонтом главной улицы города
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29057
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.17 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реконструкция пр. Абая в Костанае идет с середины апреля. Сейчас ремонт подошел к завершающей стадии: работы ведут в центре города, в районе магазина "Океан", а старые бордюры сняли вплоть до ул. Тәуелсіздік.
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PS
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...




Отправлено: 28.07.17 - 17:50
Комментарий удален модератором.

§ Добринцофф
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5344
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.07.17 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хех..
Рабочие должны быть на Всем сломанном отрезке трассы!
По два человека на погонный метр!

8 часов вечера вообще-то было,ты уже дома шашлык маринуешь и думаешь пить или не пить сёдня,а они пашут и пашут о народе всё думают.
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§ 112
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4895
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
8 часов вечера вообще-то было,ты уже дома шашлык маринуешь и думаешь пить или не пить сёдня,а они пашут и пашут о народе всё думают.

Вообще, я как человек с активной гражданской позицией требую, чтобы десятки тысяч рабочих делали дорогу круглосуточно без перерыва на обеды и ужины, и чтобы не спали!
Мы, нижеподписавшиеся активные форумчане Нашей Газеты!
Я первый, Мереке Заканович..
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§ kbkz1980
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2912
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.07.17 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бордюр высокий.
О пенсах вообще не думают.
Вышла бабулька с автобуса и на бардюр без посторонней помощи не может поднятся.
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§ 112
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4895
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Более того, ведь каждый из нас делают Свою работу качественно и на Мировом уровне!
Начиная от слесаря сантехника ПКСК и заканчивая образованием..
Посмотрите, все наши костанайские детишки поступают только в Гарвард или Оксфорд, а сами костанайцы из знатных достопочтенных родов..
Так откуда же с каких уголков мира набрали вот этих людей, которые не хотят работать за солидную зарплату в 80 тысяч тенге круглосуточно?
И больше скажу, делать за такие деньги Свою работу нужно только на мировом уровне, пример тому Германия и Норвегия!
Нам форумчанам что, самим доказать что мы можем это сделать, взявшись за руки и донести до вас реальным примером что вы делаете свою работу ужасно плохо?
Или делайте ее хорошо, или идите домой и не позорьте свою профессию!
Наймите нас, мы сделаем и быстрее, за неделю и качественней, любой немец обзавидуется!
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§ 112
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4895
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корумпированый мир: Акимат тут всех купил
Он дела свои мутил - ему хватало
Бизнесменов нагружал, костанайцев обижал
На Абая накосил бабла немало
И дорожный командир захватить хотел весь мир
И дороги разросталась паутина,
Посылал своих чинов, положил он сто голов
Засосала его черная пучина

Ииии..

Все решает очень просто, (2раза), в акимате Коза ностра (2р)
Парни слова парни дела (аналогично), дело делают умело,(и все вместе)..
Отгружают нагружают, (иии) и с асфальта получают (2р)..
Им работать западло, западло.., в их глазах добро и зло-о...
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андрей
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...




Отправлено: 28.07.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошие бабки ребята подымут , бизнес по казахски....

§ seroff
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 28.07.17 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ты когда там был последний раз её то и делают сейчас вчера видел сам
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§ seroff
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 28.07.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
зажрались совсем,им ремонт делают и всё не-так и всё плохо.
В Зтб ул.Ленина разбита уже года 3 стоит никто и не собирается делать,съездите посмотрите может полегчае

делают вчера сам видел
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§ Моше
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4318
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 28.07.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие-то странные людишки, действительно себя не уважают. Надо потерпеть, надо потерпеть...а то, что те же самые строительные работы можно (нужно и полагается!) проводить по всем правилам, их рабским извилинам невдомек. То бишь они настолько забиты и отвыкли от должного, что им и так сойдет.
Напоминает позицию Марика, которому в кафе с кислой миной официант швырнет на стол миску с пересоленными помоями - он будет давиться и есть.
Ну и хай терпят. Кому то и кобыла - невеста...
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Ольга
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...




Отправлено: 28.07.17 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый год город лихорадит из-за ремонта дорог, а где хорошие дороги?А кто-нибудь из кустанайцев может сказать про свою улицу, что она в порядке, ухоженная и дорога не требует ремонта? Где живут эти счастливые люди? Нашу улицу Набережную на протяжении последних 10 лет несколько раз перекапывали под канализацию и воду, выкорчевали все деревья. Прошлый год на дороге складывали грунт и бутовый камень во время ремонта моста, в этом году опять раскопали и заново укладывают канализационные трубы. Когда мы будем жить в красивом городе?

§ 112
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4895
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Напоминает позицию Марика, которому в кафе с кислой миной официант швырнет на стол миску с пересоленными помоями - он будет давиться и есть.
Ну и хай терпят. К

Хех..
Если ты придешь в соответствующее заведение, где некачественно дешево и помои, с какого перепуга ты будешь требовать что то приличное?
Ну а терпеть или нет, ты предлагаешь тоже не терпеть и сделать ход какой сделал ты, просто бросить все и уехать куда то на готовое?
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§ saba
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 29.07.17 - 06:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работает ргп енбек, вернее не работает. Такие неработающие, понтов куча, профессионалов нет, абз +, которые работают, нафиг, ничего не нужно, ведь это не их объект.
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§ Моше
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4318
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 29.07.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну а терпеть или нет, ты предлагаешь тоже не терпеть

Иисус терпел - и вам велел...
Профайл
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