NG.kz Начало учебного года перенесено на 2 сентября - МОН РК



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:42 Школьные линейки также переносятся на 2 сентября. Ранее ответственный секретарь Министерства образования и науки РК Арын Орсариев заявлял, что в ведомстве пока не планируют перенос Дня знаний в школах в связи с праздником Курбан-айт.

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