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§ NG.kz
Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29057
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов высказался о слухах, которые появились в Казахстане, касающихся возможной девальвации после EXPO до 450 тенге, объяснив, почему это маловероятно.
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§ Алиса
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3470
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.07.17 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1:
"бонопарт "

этот персонаж тут уже есть. И это не Марик ;))
Профайл

Далекий
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации




Отправлено: 28.07.17 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нефть растет - тенге падает. Нефть падает - тенге падает. Куда уж проще.

Влад
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации




Отправлено: 29.07.17 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
boran:
Упадет. Санкции приняты в отношении Ирана, России и Северной Кореи. Вот и уровень жизни упадет до уровня этих стран. С колен встанем вместе с РФ и побежим в неприглядную даль.

ни чего страшного у России есть надежный друг, это Казахстан, в случае прекращении дипломатических отношении в перспективе между Америкой и РФ, могут вести переговоры через наших дипломатов, а в случае торгового эмбарго с Европой и Америкой торговать через нас, и нам какой процент упадет от этой торговли, так что Россия не пропадет, да и мы в накладе не будем.

богомол
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации




Отправлено: 29.07.17 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Если цены на нефть через год не изменятся, то нацвалюта ослабеет, а если подорожает, то тенге или на месте останется, или немного укрепится", - пояснил экономист Astana Best Consulting Group.

Одно из двух, - прошелестел Народный лекарь , - или пациент жив, или он умер. Если он жив - он останется жив или он не останется жив. Если он мертв - его можно оживить или нельзя оживить.

Садя Навченко
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации




Отправлено: 29.07.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Влад:
ни чего страшного у России есть надежный друг, это Казахстан, в случае прекращении дипломатических отношении в

тонко...

Читатель 1
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации




Отправлено: 29.07.17 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слухи запускаются только с одной целью: "хочешь продать барана - кричи, что шерсть подорожает"

Доцент
Re: Эксперты прокомментировали слухи о девальвации




Отправлено: 29.07.17 - 10:56
Комментарий удален модератором.
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