NG.kz С начала 2017 года на предприятиях Костанайской области погибли 10 человек



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 08:54 По два таких случая отмечены в Рудном, Карабалыкском, Федоровском районах, по одному - в Житикаринском, Тарановском, Денисовском районах и Костанае. К сожалению, традиционно без гибели на производстве не обходятся добывающие компании.

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