аргентина -ямайка Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4228





(Полноправные пользователи) Сообщений: 455

Регистрация: 31.07.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:24 Цитата: Алиса:

Марик вас переучит скоро!!! будете компоты и молочку

Да нет. Здесь дело в том что у него есть свой хозяин а может их несколько. Вот они и питаются его пороками. Ему не дано их видеть. Но у него есть выбор и никто не может извне навязать ему что то. Это его муки выбора.