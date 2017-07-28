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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6407
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.07.17 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пятничным вечером пора вспомнить и о культуре
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4895
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Пятничным вечером пора вспомнить и о культуре

Ничего ты не вспоминаешь, кроме как в несколько человек нападать на Бывалого..
По одному то жим жим..
Но уверен, вы когда нибудь победите его толпой и желаю удачи!
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2912
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.07.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Иди пиво с бабой своей выпей

Ну али один культурно отдохни

Только не нуди! :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4895
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Иди пиво с бабой свое

Что, опять тебя гложет твое одиночество?
Бывает..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4895
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последний..
Не могу съесть..
Да уш..
С пивом бы и этого мало было..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4895
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мое пиво на сейчас..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4895
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мое пиво на завтра..
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6407
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.07.17 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарисовка с натуры, масло, сыр, колбаса:



Любые совпадения случайны!
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4895
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 23:54
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4895
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 23:56
Комментарий проходит проверку.
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11473
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мое пиво на сейчас..

Марик,я только что выаил стакан... :oops:
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3470
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.07.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
я только что выаил стакан...

Марик вас переучит скоро!!! будете компоты и молочку пить :oops:
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§ аргентина -ямайка
Re: Флуд и оффтопик часть 3
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 455
Регистрация: 31.07.16
Отправлено: 29.07.17 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Марик вас переучит скоро!!! будете компоты и молочку

Да нет. Здесь дело в том что у него есть свой хозяин а может их несколько. Вот они и питаются его пороками. Ему не дано их видеть. Но у него есть выбор и никто не может извне навязать ему что то. Это его муки выбора.
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Ответить Новый топик
Страница 282 из 282«1...280281282
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