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§ NG.kz
В Костанайской области оправданы полицейские, которых обвиняли в пытках
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29055
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оперуполномоченных криминальной полиции УВД Рудного лейтенанта Евгения Охотниченко и старшего лейтенанта Рашида Абедчанова оправдали за полным отсутствием состава преступления. Такое решение принял суд г. Рудного 27 июля.
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Бывалый
Re: В Костанайской области оправданы полицейские, которых...




Отправлено: 28.07.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посадить эту девушку за клевету и воровство.

§ Доктор СИЗО
Re: В Костанайской области оправданы полицейские, которых...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3638
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 28.07.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никак не могу понять на фото, который из них потерпевший пенсионер....)))))
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§ Доктор СИЗО
Re: В Костанайской области оправданы полицейские, которых...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3638
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 28.07.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже 2 случая домогательства за неделю из Рудного.....статья то серьезная ....и позорная на зоне.... желаю успешно отмазаться....и встречный вопрос пенсионеру и директору....в Рудном кончились нормальные телочки?
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§ 112
Re: В Костанайской области оправданы полицейские, которых...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4893
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не удалось обесчестить наговором полицейских..
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* неан
Re: В Костанайской области оправданы полицейские, которых...
неан


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 28.07.17
Отправлено: 28.07.17 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Посадить эту девушку за клевету и воровство.

всех не посадишь, и "воровства" нет есть кража, тогда и старика туда же до кучи и он точно знал на что идет , они же подписывают предупреждение за заведомо ложный донос , а он до 10 лет идет.
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регистратор
Re: В Костанайской области оправданы полицейские, которых...




Отправлено: 28.07.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
журналистов и правозащитников которые за эту преступницу во всех сми раструбили ложную информацию тоже вместе с ней надо привлекать к ответственности

§ frezer33307
Re: В Костанайской области оправданы полицейские, которых...
frezer33307


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 101
Регистрация: 27.04.17
Отправлено: 28.07.17 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правосудие опять не восторжествовало.
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§ frezer33307
Re: В Костанайской области оправданы полицейские, которых...
frezer33307


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 101
Регистрация: 27.04.17
Отправлено: 28.07.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не удалось обесчестить наговором полицейских..

А то они прям там белые и пушистые. Я Вас умоляю. Не смешите мои тапочки.
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§ 112
Re: В Костанайской области оправданы полицейские, которых...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4893
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
frezer33307:
то они прям там белые и пушистые. Я

В данном конкретном случае они и белые, и пушистые..
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Бывалый
Re: В Костанайской области оправданы полицейские, которых...




Отправлено: 28.07.17 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неан:
старика туда же до кучи и он точно знал на что идет , они же подписывают предупреждение за заведомо ложный донос

В чем ложь его доноса?
Она ведь таки украла.
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