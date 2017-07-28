неан Re: В Костанайской области оправданы полицейские, которых... #5





(Пользователи) Сообщений: 4

Регистрация: 28.07.17 (Пользователи) Отправлено: - 17:37 Цитата: Бывалый:

Посадить эту девушку за клевету и воровство.

всех не посадишь, и "воровства" нет есть кража, тогда и старика туда же до кучи и он точно знал на что идет , они же подписывают предупреждение за заведомо ложный донос , а он до 10 лет идет.