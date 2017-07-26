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≡ Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до конца года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29055
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О деталях перехода казахского языка на латиницу рассказал министр образования и науки в среду, 26 июля, на пресс-конференции в Правительстве. Журналистов интересовало, не изменились ли планы МОН РК и когда точно граждане увидят обновлённый алфавит.
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§ Валентин
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6406
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.07.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
В такой доле погибшего населения - нет, никто не умирал.


А не поделишься ли ты цифрами и источниками?

Цитата:
Бывалый:
МОГ!


Нет, не мог. Ознакомься с количеством грамотных среди населения в 20-х годах, для начала.

Цитата:
Бывалый:
Не хотели понаехавшие его применять.
Вперлись на чужую землю и начали запрещать казахам использовать в хоз.деятельности казахский язык.


Так точно!
Припёрлись, и как давай добро наносить и благополучие причинять!
Сволочи!

Цитата:
Бывалый:
А откуда им взяться если даже имеющимся говорили "говори по русски!" когда они пытались говорить по казахски?
Не понимают это только ограниченные люди.


Откуда должны были взяться специалисты, свободно владеющие казахским языком, в нужном количестве, деятель?
С Марса?

Вот ты, специалист, за 26 лет независимости почему-то казахский язык так и не выучил.
Несмотря на неоднократно озвученный пример предков, несмотря на показной патриотизм.

Нет ли здесь тщательно скрываемого шовинизма?
Профайл

Бывалый
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 28.07.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
в 20-х годах, для начала.

?
20-е годы-то тут каким боком?
Просто потому что тебе удобно?
Цитата:
Валентин:
А не поделишься ли ты цифрами и источниками?

Уже публиковались здесь эти цифры уменьшения численности населения в те годы.
Гугли.
Ты же умный.
Цитата:
Валентин:
как давай добро наносить и благополучие причинять

Какое добро?
Может давай я к тебе домой приду и тоже начну добро наносить?
Ремонт на свой вкус затею, планировку в хате изменю и так далее...
Тебе не нравится мой ремонт?
Да плевать я на это хотел!
Ты просто дикарь и не понимаешь какое благополучие я тебе причиняю.
Цитата:
Валентин:
Вот ты, специалист, за 26 лет независимости почему-то казахский язык так и не выучил.

Так ему не учили и языковой среды не было, в отличие от моих предков (да, они ходили в школы на казахском языке и жили в казахской языковой среде, в отличие от моего поколения).

Рейтер
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 28.07.17 - 18:06
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6406
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.07.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
20-е годы-то тут каким боком?
Просто потому что тебе удобно?


Это то, откуда начиналась история современного Казахстана как государства.

Цитата:
Бывалый:
Уже публиковались здесь эти цифры уменьшения численности населения в те годы.
Гугли.
Ты же умный.


Я умный, и я с ними знаком.
Я тебе вопрос задал, и не просто так.

Цитата:
Бывалый:
Ты просто дикарь и не понимаешь какое благополучие я тебе причиняю.


Ну вот такие люди были коммунисты, да.
Равно хватали за шиворот и тащили людей в будущее, учили грамоте, налаживали образование и медицину.
Что в захолустной и нищей деревне в центральных губерниях, что в затерянном в степях ауле.

Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным.

Цитата:
Бывалый:
Так ему не учили и языковой среды не было, в отличие от моих предков (да, они ходили в школы на казахском языке и жили в казахской языковой среде, в отличие от моего поколения).


И сейчас ему не учат, и языковой среды у тебя вокруг нет :)
Хотя русскоязычные специалисты вот-вот уже останутся не у дел, растёт ведь национальное самосознание!

Повторю то же, что писал тебе в теме про казахскоязычную прессу, где ты предпочёл промолчать.

Для изучения языка нужно только желание и принятое решение.
Всё остальное - отговорки, для нежелания и принятого решения его не учить.
Что про языковую среду, что про отсутствие времени.
Профайл

Казбек
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 28.07.17 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Апоорт марсианский разведём!

Алматмнский уже "развели"

Шапито
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 28.07.17 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
еще не наповорачивались рек вспять?
Не надоело против природы переть?

Это про Астану?
p.s.как прошли гастроли?

джек ичан
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 28.07.17 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А вот по мнению пользователя Нурлана ЖАНАЯ, все беды в Казахстане от русского языка:

Цитата:
У нас не развиваются ни бизнес, ни политика, ни культура, потому что мы русскоязычная страна. Копируем все с России. Нам нужно готовить англоязычных специалистов, которые будут независимыми и грамотными.

)))))
пусть расскажет это китайцам

ВарВар
Re: Сагадиев о переходе на латиницу: новый алфавит утвердят до...




Отправлено: 28.07.17 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
ПодкАчил

да уШ)))
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Страница 11 из 11«1...91011
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