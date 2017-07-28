/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 439 из 439«1...437438439
Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11472
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.17 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
живи долго и не поминай лихом.

Шурик - ты тоже держись... :lol:
Профайл

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.07.17 - 20:09
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.07.17 - 20:55
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.07.17 - 21:03
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.07.17 - 21:15
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.07.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что Виктор задумался, думаешь тоже
зачернут, если ответишь "неправильно".
им это запросто как видишь.
это не про лошадок..

§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2912
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.07.17 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шура приветствую вас!
Чёт странности на манеже
Вашу смсу пропускают -потом трут
Хотя я читала,там вообще усё мирно.
Профайл

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.07.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Шура приветствую вас!
Чёт странности на манеже
Вашу смсу пропускают -потом трут
Хотя я читала,там вообще усё мирно.


привет. приятно слышать.
клюшки готовы?
Боченски покинул Барыс..
Зарипова в допинге обвинили. грозит диск до 2019
а трут- сказали и трут.
ты то то знаешь что я человек почти без эмоций.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.07.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Хотя я читала,там вообще усё мирно.


да не матерюсь, не ругаюсь,
я тока про хоккей и футбол.
но как америка действует, включен в ЧЕРНЫЙ список форума НГ.
не , не так , в черный список коло .
не имею прав. отменили алех60. администрация.
но я то как Путин не могу в ответ отменить им что-то.
Валентина например, или простыню, или таксиста..
которыые здесь всех кофем запоили и курями накормили.
адью, с приветом.. надеюсь не зря нажимал на клавищи.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.07.17 - 22:14
Комментарий удален модератором.

§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2912
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.07.17 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
Зарипова в допинге обвинили. грозит диск до 2019

Надеюсь на благоприятный исход
Он индивидуально продолжает тренироваться
Формально то он сейчас ничей
Контракт с Ак-Барсом не успели активировать
А если дисквалификация,то это усё ,ему 36 ждать 2019 г смысла нет.

Цитата:
ваще:
ты то то знаешь что я человек почти без эмоций

Конечно,ты всегда корректно подьё ой язвишь
:lol:
Профайл

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11472
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.17 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто мне ответит? Что это?

:lol: :lol: :lol:
Профайл

§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2912
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.07.17 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лиминный сок
Я таки понимаю приз в 100евро я выиграл а:lol:
Профайл

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11472
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.17 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Я таки понимаю приз в 100евро я выиграл а:lol:

Да,это лимонный сок,от 12 лимонов.
Приз - 12 евро.Приеду - вручу лично... :lol:
Профайл

§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4893
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
,это лимонный сок,от 12 лимонов.
Приз - 12 евро.Приеду - вруч

Подожди, сейчас понабегут защитнички и обоснуют за что ты ей должен 666 евро..
Ишь!
Двенадцатью решил отделаться!
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 439 из 439«1...437438439
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Рудничанин

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 142
Пользователей: 3
Всего: 145

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх