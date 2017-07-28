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§ NG.kz
Про пастуха и волков.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29055
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.17 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последние дни едва ли не каждый день костанайцы получают СМС-оповещения от ДЧС(112) то об ожидаемых грозах, граде, шквалистом ветре, то о сильной жаре. Не знаю, как по всей области, но в Костанае я подобных явлений не заметил.
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§ Алиса
Re: Про пастуха и волков.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3469
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.07.17 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЩАс снова пришло - 29 числа 40 ждите.
Согласна с автором: уже не реагируешь на их предупреждения, кроме как на отвлекающий фактор ( о чем уже писала)
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Иван Иванович
Re: Про пастуха и волков.




Отправлено: 28.07.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
V Kostanaiskoi oblasti groza,
usilenie vetra 15-20 m/s, grad, shkval, silnaya zhara do 40°C.
Теперь вообще, все сразу, в одну кучу!!!

§ pandit
Re: Про пастуха и волков.
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 28.07.17 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только что отправил в ответ на бесконечное смс-сообщение своё: "Иди на ЙУХ!" Висит в недоставленных. Думаю что надо сделать депутатский запрос о платежах гос.средств от МЧС в пользу Билайн. Взять подписи в договоре этом и в десятикратном размере взыскать с чиновника и в стократном с Билайна. За вмешательство в частную жизнь смс-сообщениями по типу спама.
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§ Алиса
Re: Про пастуха и волков.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3469
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.07.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
Висит в недоставленных.

ДА даже если б и дошло вряд ли бы кто читал)))) Им недосуг. Они щас каждый божий день заняты тем,что строчат очередные "угрозы" и шлют, и шлют, и шлют
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Казахи
Re: Про пастуха и волков.




Отправлено: 28.07.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я заблокировал давно смс от 112. По ЮКО они достали, каждый день по несколько раз присылают

сино
Re: Про пастуха и волков.




Отправлено: 28.07.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иван Иванович:
итата:
V Kostanaiskoi oblasti groza,
usilenie vetra 15-20 m/s, grad, shkval, silnaya zhara do 40°C.
Теперь вообще, все сразу, в одну кучу!!!

странно, что нет сообщения о цунами, землетрясении, ну и на худой конец о метеорите :lol:

§ yudjin
Re: Про пастуха и волков.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4714
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.07.17 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сино:
странно, что нет сообщения о цунами, землетрясении, ну и на худой конец о метеорите

не метеорите, а метеоризме голов у некоторых... да и про гололёд не мешало бы напомнить.
Интересно, вчера гуляю по экспе, а 112-ый бдит за мной и там... и про нашу область мне шлёт весточки.
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§ 112
Re: Про пастуха и волков.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4893
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Интересно, вчера гуляю по экспе, а 11

Все таки тебя заставили туда поехать и купить билет?
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§ yudjin
Re: Про пастуха и волков.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4714
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.07.17 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Все таки тебя заставили туда поехать и купить билет?

хто б меня заставил?... да и билет я не покупал... подарили...
Интересно было посмотреть то, о чем нурлыкунцы так взахлёб столько лет распинались.
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§ 112
Re: Про пастуха и волков.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4893
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Интересно было посмотреть то, о чем нур

Ждем, твоего очерка о том, что ел, но оно тебе вообще так не нравилось, но ты тем не менее съел..
Будет?
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§ 112
Re: Про пастуха и волков.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4893
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я то не был, но надеюсь на твою объективную и независимую позицию стороннего жителя казахстанской провинции..
Отсюда и начну делать выводы..
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