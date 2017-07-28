ваще Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6579







Отправлено: - 21:41 Цитата: kbkz1980:

Хотя я читала,там вообще усё мирно.



да не матерюсь, не ругаюсь,

я тока про хоккей и футбол.

но как америка действует, включен в ЧЕРНЫЙ список форума НГ.

не , не так , в черный список коло .

не имею прав. отменили алех60. администрация.

но я то как Путин не могу в ответ отменить им что-то.

Валентина например, или простыню, или таксиста..

которыые здесь всех кофем запоили и курями накормили.

адью, с приветом.. надеюсь не зря нажимал на клавищи.