Цитата: Валентин:

Пятничным вечером пора вспомнить и о культуре

Ничего ты не вспоминаешь, кроме как в несколько человек нападать на Бывалого..

По одному то жим жим..

Но уверен, вы когда нибудь победите его толпой и желаю удачи!