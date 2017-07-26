Цитата: Бывалый:

20-е годы-то тут каким боком?

Просто потому что тебе удобно?



Это то, откуда начиналась история современного Казахстана как государства.



Цитата: Бывалый:

Уже публиковались здесь эти цифры уменьшения численности населения в те годы.

Гугли.

Ты же умный.



Я умный, и я с ними знаком.

Я тебе вопрос задал, и не просто так.



Цитата: Бывалый:

Ты просто дикарь и не понимаешь какое благополучие я тебе причиняю.





Ну вот такие люди были коммунисты, да.

Равно хватали за шиворот и тащили людей в будущее, учили грамоте, налаживали образование и медицину.

Что в захолустной и нищей деревне в центральных губерниях, что в затерянном в степях ауле.



Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным.



Цитата: Бывалый:

Так ему не учили и языковой среды не было, в отличие от моих предков (да, они ходили в школы на казахском языке и жили в казахской языковой среде, в отличие от моего поколения).



И сейчас ему не учат, и языковой среды у тебя вокруг нет :)

Хотя русскоязычные специалисты вот-вот уже останутся не у дел, растёт ведь национальное самосознание!



Повторю то же, что писал тебе в теме про казахскоязычную прессу, где ты предпочёл промолчать.



Для изучения языка нужно только желание и принятое решение.

Всё остальное - отговорки, для нежелания и принятого решения его не учить.

Что про языковую среду, что про отсутствие времени.