|Цитата:
Бывалый:
20-е годы-то тут каким боком?
Просто потому что тебе удобно?
Это то, откуда начиналась история современного Казахстана как государства.
Цитата:
Бывалый:
Уже публиковались здесь эти цифры уменьшения численности населения в те годы.
Гугли.
Ты же умный.
Я умный, и я с ними знаком.
Я тебе вопрос задал, и не просто так.
Цитата:
Бывалый:
Ты просто дикарь и не понимаешь какое благополучие я тебе причиняю.
Ну вот такие люди были коммунисты, да.
Равно хватали за шиворот и тащили людей в будущее, учили грамоте, налаживали образование и медицину.
Что в захолустной и нищей деревне в центральных губерниях, что в затерянном в степях ауле.
Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным.
Цитата:
Бывалый:
Так ему не учили и языковой среды не было, в отличие от моих предков (да, они ходили в школы на казахском языке и жили в казахской языковой среде, в отличие от моего поколения).
И сейчас ему не учат, и языковой среды у тебя вокруг нет :)
Хотя русскоязычные специалисты вот-вот уже останутся не у дел, растёт ведь национальное самосознание!
Повторю то же, что писал тебе в теме про казахскоязычную прессу, где ты предпочёл промолчать.
Для изучения языка нужно только желание и принятое решение.
Всё остальное - отговорки, для нежелания и принятого решения его не учить.
Что про языковую среду, что про отсутствие времени.