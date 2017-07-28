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§ NG.kz
Девять предприятий Костанайской области участвуют в конкурсе «Лучший товар Казахстана»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29055
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Республиканский конкурс качества, а также выставка «Сделано в Казахстане» стартовали в Астане. Мероприятие проходит в выставочном центре «Көрме» в рамках III форума отечественных товаропроизводителей «Ұлы дала елі».
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Иринка
Re: Девять предприятий Костанайской области участвуют в конкурсе...




Отправлено: 28.07.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Круть. Я лично за ДЕП.

FOMA
Re: Девять предприятий Костанайской области участвуют в конкурсе...




Отправлено: 28.07.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ДЕП разве хлеб печет?

* 112
Re: Девять предприятий Костанайской области участвуют в конкурсе...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4881
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Колбаса то там наверно из мяса на выставке..
Думал в Костанае это..
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§ Дантист
Re: Девять предприятий Костанайской области участвуют в конкурсе...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 470
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 28.07.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Все их Костаная"
Редакции, надо поправить.
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читатель
Re: Девять предприятий Костанайской области участвуют в конкурсе...




Отправлено: 28.07.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А разве ТОО "Лидер-2010" не участвует с ТМ "Село Лесное" и "Рудненский ТАН"???

тырц-пырц
Re: Девять предприятий Костанайской области участвуют в конкурсе...




Отправлено: 28.07.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за всех не знаю, но ТОО «Садчиковское» и ТОО «ДЕП» это что??? Будут соревноватьсяя у кого круче химики работают? Оба эти производителя у меня в черном списке, а неделю назад решил откушать деповского мороженого.... итить колотить... пришлось выкинуть

* аргентина -ямайка
Re: Девять предприятий Костанайской области участвуют в конкурсе...
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 452
Регистрация: 31.07.16
Отправлено: 28.07.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Колбаса то там наверно из мяса на выставке..
Думал в Костанае это.

Мясо... Сейчас такие технологии за пару тройку месяцев вырастает крс. Все в стойле без свежей травки и воздуха
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Иринка
Re: Девять предприятий Костанайской области участвуют в конкурсе...




Отправлено: 28.07.17 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не надо ля-ля. ДЕПовское мороженое как было вкусным, так и есть!!! Что вы там считаете за этолон в таком случае? Российскую бурду на консервантах? Приторно сладкую... Знаем, пробовали. Кстати, Новый день тоже отличный поомбир изобрел, вчера угощалась.

* 112
Re: Девять предприятий Костанайской области участвуют в конкурсе...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4881
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
Сейчас такие технологии за пару тройку месяцев вырастает крс. Все в стойле без свежей травки и воздуха

КРС растут теперь как бройлеры..
Со временем мясо будет таким же как у них наверно, сухим и огромными кусками..
Но сейчас на выставке думается что там настоящее мясо..
А вдруг сам Назарбаев закажет пару сосисок?
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