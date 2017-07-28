112 Re: Девять предприятий Костанайской области участвуют в конкурсе... #9





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 21:47 Цитата: аргентина -ямайка:

Сейчас такие технологии за пару тройку месяцев вырастает крс. Все в стойле без свежей травки и воздуха

КРС растут теперь как бройлеры..

Со временем мясо будет таким же как у них наверно, сухим и огромными кусками..

Но сейчас на выставке думается что там настоящее мясо..

А вдруг сам Назарбаев закажет пару сосисок?