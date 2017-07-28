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Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11470
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.17 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
живи долго и не поминай лихом.

Шурик - ты тоже держись... :lol:
Профайл

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.07.17 - 20:09
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.07.17 - 20:55
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.07.17 - 21:03
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.07.17 - 21:15
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.07.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что Виктор задумался, думаешь тоже
зачернут, если ответишь "неправильно".
им это запросто как видишь.
это не про лошадок..

§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2909
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.07.17 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шура приветствую вас!
Чёт странности на манеже
Вашу смсу пропускают -потом трут
Хотя я читала,там вообще усё мирно.
Профайл

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.07.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Шура приветствую вас!
Чёт странности на манеже
Вашу смсу пропускают -потом трут
Хотя я читала,там вообще усё мирно.


привет. приятно слышать.
клюшки готовы?
Боченски покинул Барыс..
Зарипова в допинге обвинили. грозит диск до 2019
а трут- сказали и трут.
ты то то знаешь что я человек почти без эмоций.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.07.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Хотя я читала,там вообще усё мирно.


да не матерюсь, не ругаюсь,
я тока про хоккей и футбол.
но как америка действует, включен в ЧЕРНЫЙ список форума НГ.
не , не так , в черный список коло .
не имею прав. отменили алех60. администрация.
но я то как Путин не могу в ответ отменить им что-то.
Валентина например, или простыню, или таксиста..
которыые здесь всех кофем запоили и курями накормили.
адью, с приветом.. надеюсь не зря нажимал на клавищи.
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