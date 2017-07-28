Ну да, ну да... Re: В Узбекистане арестована дочь бывшего президента страны... #22







Отправлено: - 21:45 "из пестни слов не выкинешь, что есть то есть у нас ,а в ресей его нет, ибо та с родоплеменными связями исчо в прошлом тысячелетии завязали".

А "Сага об оборонсервисе", похождения красавиц из серюдковского гарема их непотопляемость - это цивилизация, демократия и порядочность?.