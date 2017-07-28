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≡ В Узбекистане арестована дочь бывшего президента страны Гульнара Каримова		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Узбекистане арестована дочь бывшего президента страны Гульнара Каримова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29055
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Генеральной прокуратуре Узбекистана сообщается, что общая сумма причинённого интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам составляет более 1,5 млрд долларов.
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Бывалый
Re: В Узбекистане арестована дочь бывшего президента страны...




Отправлено: 28.07.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
это был первый указ

Когда так делают в России - это цивилизация, демократия и порядочность.
Когда так же делают в Казахстане - это дикарство, трайбализм и вообще ужас-ужас-ужас.
Двуличие проживающих за речкой Уй лицемеров и тутошних лицемеров. им сочувствующих, такое двуличие.

§ юля елиссева
Re: В Узбекистане арестована дочь бывшего президента страны...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 946
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 28.07.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Творчество Гугуши окончилось?
http://youtu.be/BRJvekJ30KE
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ахеджак
Re: В Узбекистане арестована дочь бывшего президента страны...




Отправлено: 28.07.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
трайбализм и

Ты иди хоть в Вики прочитай про енто.



из пестни слов не выкинешь, что есть то есть у нас ,а в ресей его нет, ибо та с родоплеменными связями исчо в прошлом тысячелетии завязали.

Бывалый
Re: В Узбекистане арестована дочь бывшего президента страны...




Отправлено: 28.07.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ахеджак:
а в ресей его нет

Громко смеялся.
Ага.
Кумовства и своячества там нет.
))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ахеджак
Re: В Узбекистане арестована дочь бывшего президента страны...




Отправлено: 28.07.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Громко смеялся.
Ага.

А я как громко хахатался.
Иди читай вики , неуч, а не выдергивай из контекста.
и где тебю в СХИ мы такого проглядели, не пойму...

* аргентина -ямайка
Re: В Узбекистане арестована дочь бывшего президента страны...
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 452
Регистрация: 31.07.16
Отправлено: 28.07.17 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Когда так делают в России - это цивилизация, демократия и порядочность.

В России? Умберто Эко описал что происходит в России.
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Читатель 1
Re: В Узбекистане арестована дочь бывшего президента страны...




Отправлено: 28.07.17 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто там в схи-спту учился?))). Азия-с она везде азия, так что всё по аналогии.

Ну да, ну да...
Re: В Узбекистане арестована дочь бывшего президента страны...




Отправлено: 28.07.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"из пестни слов не выкинешь, что есть то есть у нас ,а в ресей его нет, ибо та с родоплеменными связями исчо в прошлом тысячелетии завязали".
А "Сага об оборонсервисе", похождения красавиц из серюдковского гарема их непотопляемость - это цивилизация, демократия и порядочность?.

* 112
Re: В Узбекистане арестована дочь бывшего президента страны...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4881
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ахеджак:
ибо та с родоплеменными связями исчо в прошлом тысячелетии завязали.

Согласен..
Все родственники членов правительства, начиная с премьер министров и находящиеся на высоких должностях, живут в какой то другой России..
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