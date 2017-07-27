Доктор СИЗО Re: Эпизод пятый: тройное убийство #11





(Пользователи) Сообщений: 3638

Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 15:42 Цитата: Валентин:

А подобный диагноз вообще как-то более-менее надёжно купируется, медикаментозно например, или без вариантов?



Как-то не хочется чтобы такие граждане по улицам ходили, с учётом агрессивности и предыстории.

- за это время могут вырасти детишки убитых.... и решить вопрос по серьезному...

- знаю один висяк.... в поселке произошло убийство .... купленные судьи вынесли оправдательный приговор....взаимная драка ..... убийца отправился на зону на 7 лет....вышел по УДО через 5 лет... три года всего пожил .... нашли в степи за 120 км от поселка... пуля от Макара зашла ему через открытый рот, вышла через задницу....

-сильно искать даже не стали.... этот человек имел столько врагов.... и у всех надежное алиби....