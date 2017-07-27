/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Эпизод пятый: тройное убийство		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Эпизод пятый: тройное убийство
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29055
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В среду, 26 июля, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области состоялись прения по делу о тройном убийстве. Согласно материалам дела, подсудимый Павел КОНЕВ зарезал трех жителей п. Аманкарагай в начале февраля. Врачи диагностировали у Конева тяжелую шизофрению. В связи с этим в зале суда он не присутствовал.
Читать статью

азат
Re: Эпизод пятый: тройное убийство




Отправлено: 27.07.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
выйдет через год или два, и снова кого нибудь убьет.

§ Дантист
Re: Эпизод пятый: тройное убийство
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 470
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 27.07.17 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Офигеть! Три трупа и через год выпустят! Иди, снова убивай.

[Исправлено: Gljuk, 27.07.2017 - 12:05]
Профайл

§ Гриня
Re: Эпизод пятый: тройное убийство
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 567
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 27.07.17 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно псих,а с "докторами" что будет?
Профайл

вообще жесть
Re: Эпизод пятый: тройное убийство




Отправлено: 27.07.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
через год выйдет и опять бабочкой махать?

Сеня
Re: Эпизод пятый: тройное убийство




Отправлено: 27.07.17 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вообще жесть:
через год выйдет и опять бабочкой махать?

Ну если очередной "доктор" жертва казахстансккого образования скажет отпустить(а то и ножом махать), то куда ж он денется

* kbkz1980
Re: Эпизод пятый: тройное убийство
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2907
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.07.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
Конева тяжелую шизофрению

Упс.Диагноз то сурьёзный
Цитата:
NG.kz:
направить на принудительное лечение в психбольницу специализированного типа

Специализированный -это вам не общий тип.
Принудительное лечение по решению суда может продливаться годами,если комиссия решит ,что персонажа рано выпускать.
Профайл

§ Валентин
Re: Эпизод пятый: тройное убийство
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6402
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.07.17 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Принудительное лечение по решению суда может продливаться годами,если комиссия решит ,что персонажа рано выпускать.


А подобный диагноз вообще как-то более-менее надёжно купируется, медикаментозно например, или без вариантов?

Как-то не хочется чтобы такие граждане по улицам ходили, с учётом агрессивности и предыстории.
Профайл

* kbkz1980
Re: Эпизод пятый: тройное убийство
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2907
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.07.17 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
подобный диагноз вообще как-то более-менее надёжно купируется, медикаментозно например, или без вариантов?

Многолетнее комбинированное лечение конечно может вывысти в длительную ремиссию,но если не ошибаюсь после длительной терапии может возникнуть лекарственный паркинсонизм-бяка которая не лечиться.
Ну шо вам могу посоветовать,на улице много не шуршать дом-работа и очень быстрыми перебежками
:lol:
Профайл

§ Валентин
Re: Эпизод пятый: тройное убийство
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6402
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.07.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ну шо вам могу посоветовать,на улице много не шуршать дом-работа и очень быстрыми перебежками


Умеешь успокоить!
Профайл

§ Victor Yang
Re: Эпизод пятый: тройное убийство
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8930
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.07.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Умеешь успокоить!

— А потом она говорит, что лучше нам остаться друзьями.
— Ты, надеюсь, втащил ей?
— Простите, вы точно психолог?
:lol: :lol: :lol:
Профайл

§ Доктор СИЗО
Re: Эпизод пятый: тройное убийство
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3638
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 28.07.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А подобный диагноз вообще как-то более-менее надёжно купируется, медикаментозно например, или без вариантов?

Как-то не хочется чтобы такие граждане по улицам ходили, с учётом агрессивности и предыстории.

- за это время могут вырасти детишки убитых.... и решить вопрос по серьезному...
- знаю один висяк.... в поселке произошло убийство .... купленные судьи вынесли оправдательный приговор....взаимная драка ..... убийца отправился на зону на 7 лет....вышел по УДО через 5 лет... три года всего пожил .... нашли в степи за 120 км от поселка... пуля от Макара зашла ему через открытый рот, вышла через задницу....
-сильно искать даже не стали.... этот человек имел столько врагов.... и у всех надежное алиби....
Профайл

* kbkz1980
Re: Эпизод пятый: тройное убийство
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2907
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.07.17 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
знаю один висяк....

Доктер,вам бы детективы писать :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: pandit, seroff

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 121
Пользователей: 2
Всего: 123

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх