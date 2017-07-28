112 Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных... #49





(Пользователи) Сообщений: 4878

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 19:21 Более того, ведь каждый из нас делают Свою работу качественно и на Мировом уровне!

Начиная от слесаря сантехника ПКСК и заканчивая образованием..

Посмотрите, все наши костанайские детишки поступают только в Гарвард или Оксфорд, а сами костанайцы из знатных достопочтенных родов..

Так откуда же с каких уголков мира набрали вот этих людей, которые не хотят работать за солидную зарплату в 80 тысяч тенге круглосуточно?

И больше скажу, делать за такие деньги Свою работу нужно только на мировом уровне, пример тому Германия и Норвегия!

Нам форумчанам что, самим доказать что мы можем это сделать, взявшись за руки и донести до вас реальным примером что вы делаете свою работу ужасно плохо?

Или делайте ее хорошо, или идите домой и не позорьте свою профессию!

Наймите нас, мы сделаем и быстрее, за неделю и качественней, любой немец обзавидуется!