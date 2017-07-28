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≡ "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных неудобствах, вызванных ремонтом главной улицы города		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Это неуважение к нам" - костанайцы о временных неудобствах, вызванных ремонтом главной улицы города
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29055
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.17 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реконструкция пр. Абая в Костанае идет с середины апреля. Сейчас ремонт подошел к завершающей стадии: работы ведут в центре города, в районе магазина "Океан", а старые бордюры сняли вплоть до ул. Тәуелсіздік.
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PS
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...




Отправлено: 28.07.17 - 17:50
Комментарий удален модератором.

§ Добринцофф
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5344
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.07.17 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хех..
Рабочие должны быть на Всем сломанном отрезке трассы!
По два человека на погонный метр!

8 часов вечера вообще-то было,ты уже дома шашлык маринуешь и думаешь пить или не пить сёдня,а они пашут и пашут о народе всё думают.
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§ 112
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4878
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
8 часов вечера вообще-то было,ты уже дома шашлык маринуешь и думаешь пить или не пить сёдня,а они пашут и пашут о народе всё думают.

Вообще, я как человек с активной гражданской позицией требую, чтобы десятки тысяч рабочих делали дорогу круглосуточно без перерыва на обеды и ужины, и чтобы не спали!
Мы, нижеподписавшиеся активные форумчане Нашей Газеты!
Я первый, Мереке Заканович..
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* kbkz1980
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2907
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.07.17 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бордюр высокий.
О пенсах вообще не думают.
Вышла бабулька с автобуса и на бардюр без посторонней помощи не может поднятся.
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§ 112
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4878
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Более того, ведь каждый из нас делают Свою работу качественно и на Мировом уровне!
Начиная от слесаря сантехника ПКСК и заканчивая образованием..
Посмотрите, все наши костанайские детишки поступают только в Гарвард или Оксфорд, а сами костанайцы из знатных достопочтенных родов..
Так откуда же с каких уголков мира набрали вот этих людей, которые не хотят работать за солидную зарплату в 80 тысяч тенге круглосуточно?
И больше скажу, делать за такие деньги Свою работу нужно только на мировом уровне, пример тому Германия и Норвегия!
Нам форумчанам что, самим доказать что мы можем это сделать, взявшись за руки и донести до вас реальным примером что вы делаете свою работу ужасно плохо?
Или делайте ее хорошо, или идите домой и не позорьте свою профессию!
Наймите нас, мы сделаем и быстрее, за неделю и качественней, любой немец обзавидуется!
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§ 112
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4878
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корумпированый мир: Акимат тут всех купил
Он дела свои мутил - ему хватало
Бизнесменов нагружал, костанайцев обижал
На Абая накосил бабла немало
И дорожный командир захватить хотел весь мир
И дороги разросталась паутина,
Посылал своих чинов, положил он сто голов
Засосала его черная пучина

Ииии..

Все решает очень просто, (2раза), в акимате Коза ностра (2р)
Парни слова парни дела (аналогично), дело делают умело,(и все вместе)..
Отгружают нагружают, (иии) и с асфальта получают (2р)..
Им работать западло, западло.., в их глазах добро и зло-о...
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андрей
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...




Отправлено: 28.07.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошие бабки ребята подымут , бизнес по казахски....

* seroff
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 28.07.17 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ты когда там был последний раз её то и делают сейчас вчера видел сам
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* seroff
Re: "Это неуважение к нам" - костанайцы о временных...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 28.07.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
зажрались совсем,им ремонт делают и всё не-так и всё плохо.
В Зтб ул.Ленина разбита уже года 3 стоит никто и не собирается делать,съездите посмотрите может полегчае

делают вчера сам видел
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