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§ NG.kz
Поменяйте сгоревшую лампочку на светофоре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29055
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот на этом светофоре на находящимся на перекрестке Кубеева Герцена поменяйте лампочку на стрелке зеленый свет.А то некоторые видят что стрелка не работает и едут на основной зеленый.
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Специалисты
Re: Поменяйте сгоревшую лампочку на светофоре




Отправлено: 27.07.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очевидец, спасибо за сообщение. Бригада уже выехала.

§ 74
Re: Поменяйте сгоревшую лампочку на светофоре
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4145
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 27.07.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Специалисты:
Бригада уже выехала.

за кем?
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§ Серый волк
Re: Поменяйте сгоревшую лампочку на светофоре
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8955
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.07.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
за кем?

За лампочкой к светодидному светофору :lol:
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§ dandiv
Re: Поменяйте сгоревшую лампочку на светофоре
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 420
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 27.07.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
главное чтобы не за очевидцем ;-)
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андрей 117
Re: Поменяйте сгоревшую лампочку на светофоре




Отправлено: 27.07.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно сколько миллионов стоят эти отстойные светофоры?

гость
Re: Поменяйте сгоревшую лампочку на светофоре




Отправлено: 27.07.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
за кем?

Наверное за 112.

§ 112
Re: Поменяйте сгоревшую лампочку на светофоре
112


(Пользователи)
Сообщений: 4878
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас людишки по подъездам сами себе не могут прикрутить лампочку..
Ни один подъезд с освещением на всех этажах еще не видел ни разу в жызни..
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Гость
Re: Поменяйте сгоревшую лампочку на светофоре




Отправлено: 27.07.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И надо навести порядок со светофорами на перекрестке Каирбекова-Тарана, в час-пик там непреодолимые пробки...можно же сделать как на перекрестке Гоголя-Абая???

Нурлан
Re: Поменяйте сгоревшую лампочку на светофоре




Отправлено: 27.07.17 - 17:34
Комментарий удален модератором.

§ пешеход
Re: Поменяйте сгоревшую лампочку на светофоре
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 27.07.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнится как-то на перекрестке Баймагамбетова -Тауелсiздык на светофоре одновременно со всех сторон зеленый горел и ДТП произошло. Говорят с ЖКХ акимата за это спрашивают, а водители не виноваты.
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Очевидец
Re: Поменяйте сгоревшую лампочку на светофоре




Отправлено: 28.07.17 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алтынсарина Леонида беды, победы каирбекова, зеленые не горят, на чкалова Маяковского снят светофор, Войнов Маяковского светофор наооборот стоит, на двд желтый не горит, пешиходки на Карбышева волынова раздолбанные и не горят, там же зелёный не работает. Ещё где то зелёный не горит, и пешиходки. Ну и цифры по всему городу не горят. Так что специалисты отправляйте бригаду, завтра проверю. И чтоб без оскорблений и возмущений

Виталий
Re: Поменяйте сгоревшую лампочку на светофоре




Отправлено: 28.07.17 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На дизельном не горит зелёный

§ dandiv
Re: Поменяйте сгоревшую лампочку на светофоре
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 420
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 28.07.17 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в городе наверно проще перечислить светофоры, которые полностью работают :-(
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Слава
Re: Поменяйте сгоревшую лампочку на светофоре




Отправлено: 28.07.17 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Быковского абая желтый не работает
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