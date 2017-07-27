Очевидец Re: Поменяйте сгоревшую лампочку на светофоре #11







Отправлено: - 01:15 Алтынсарина Леонида беды, победы каирбекова, зеленые не горят, на чкалова Маяковского снят светофор, Войнов Маяковского светофор наооборот стоит, на двд желтый не горит, пешиходки на Карбышева волынова раздолбанные и не горят, там же зелёный не работает. Ещё где то зелёный не горит, и пешиходки. Ну и цифры по всему городу не горят. Так что специалисты отправляйте бригаду, завтра проверю. И чтоб без оскорблений и возмущений