Алиса Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4214





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Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:55 День знаний в 2017 году выпадает на первый день мусульманского праздника Курбан Айт

АСТАНА, 28 июл — Sputnik. Начало 2017/2018 учебного года могут перенести с 1 на 2 сентября в Казахстане, сообщили Sputnik Казахстан в министерстве образования и науки РК.



В ведомстве отметили, что вышло соответствующее распоряжение о переносе, однако официальные письма пока не направлены, поэтому данный вопрос пока нельзя считать окончательно решенным.

В этом году на День знаний 1 сентября выпадает первый день мусульманского праздника Курбан Айт. День знаний не является официальным праздником в Казахстане.



Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/society/20170728/2877827/nachalo-uchebnogo-goda-mogut-perenesti-na-2-sentyabrya-v-kazahstane.html