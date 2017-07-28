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Страница 438 из 439«1...436437438439»
Куратор темы: drakon
Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.07.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вдруг заставят - колоски собирать?..

Дрпкпш, за колоски срок дают, и выселяют. Осторожней в этом вопросе.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11470
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
за колоски срок дают, и выселяют.

Эх, молодёжь. Не знаете вы жизни. Сколько
мы их собрали в 70-х годах... :-o
Профайл

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.07.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Эх, молодёжь. Не знаете вы жизни. Сколько
мы их собрали в 70-х годах

Да нет Дракош, мы то как раз знаем. Только некоторые сейчас пытаются историю переписать, и сделать нас оккупантами. Просто время назад отмотать не возможно, а так бы хотелось окунуть их в ту эпоху.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11470
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот поле уже готовое - стоит. А они и не
думают - убирать.Наверное комбайнёры-

забухали. Точно заставят нас Серпами-
косить и цепями зерно выбивать. А на
Верх отчитаются,что 100% убрали... :lol: :oops: 8-)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11470
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.17 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И кукуруза уже готова,а убирать некому.

Может на зерно - оставили?... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11470
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эй,вы там - наверху,Облака,прекращайте,уже.

Работать нам - нужно.Уборка - идёт... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 28.07.2017 - 18:28]
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§ Алиса
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3468
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.07.17 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
наверху,Облака,

как классно - дождь хочется :oops: :oops: :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11470
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.17 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ваще то,я - Скептик. Но наверное поверю
Казахстанскому Учённому - А.Байтасову.

Не успел - сказать,им,прекратили... :lol: :oops: :-x
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§ Алиса
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3468
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.07.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
им,прекратили...

ага и при этом как-то странно белая машина исчезла :-o :-o
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11470
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.17 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
как-то странно белая машина исчезла

Это- частная почта к соседям - приезжала.
А разница во времени,между фотками 1час 1 минута.
Котя,ты думала,что её в Ливнёвку - смыло чтоли?... :lol: :oops:
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.07.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ваще то,я - Скептик.


ты мое имя всуе не упоминай.
я то пока еще живой.

§ Алиса
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3468
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.07.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ты думала,что её в Ливнёвку

ну кто знает че у вас там происходит - может спецслужбы че делают :oops:
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11470
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.17 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
я то пока еще живой.

Шурик,я так рад.А то уже переживался и спецом
тебя вспоминаю под разными именами... :lol: :lol:
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11470
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.17 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
может спецслужбы че делают

Я как то об этом не подумал.
Спасибо,Котя... :oops:
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.07.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
тебя вспоминаю под разными именами..


теперь могу,могу ли не знаю, только под этим.
алех60 отменен администрацией.
те люди новые цензоры они же не знают
истории форума, как те же люди на форуме
общались в 12-16 годах,
им 07 почитать, они в конвульсиях под столом будут лежать.
как тараканы. под дихлофосом.
а в ручном управлении сам видишь что происходит.
да ладно.
живи долго и не поминай лихом.
может не зря нажимал столько кнопок.
посмотрим.
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