ваще Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6570







Отправлено: - 19:50 Цитата: drakon:

тебя вспоминаю под разными именами..



теперь могу,могу ли не знаю, только под этим.

алех60 отменен администрацией.

те люди новые цензоры они же не знают

истории форума, как те же люди на форуме

общались в 12-16 годах,

им 07 почитать, они в конвульсиях под столом будут лежать.

как тараканы. под дихлофосом.

а в ручном управлении сам видишь что происходит.

да ладно.

живи долго и не поминай лихом.

может не зря нажимал столько кнопок.

посмотрим.