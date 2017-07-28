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Куратор темы: drakon
Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.07.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вдруг заставят - колоски собирать?..

Дрпкпш, за колоски срок дают, и выселяют. Осторожней в этом вопросе.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11463
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
за колоски срок дают, и выселяют.

Эх, молодёжь. Не знаете вы жизни. Сколько
мы их собрали в 70-х годах... :-o
Профайл

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.07.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Эх, молодёжь. Не знаете вы жизни. Сколько
мы их собрали в 70-х годах

Да нет Дракош, мы то как раз знаем. Только некоторые сейчас пытаются историю переписать, и сделать нас оккупантами. Просто время назад отмотать не возможно, а так бы хотелось окунуть их в ту эпоху.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11463
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот поле уже готовое - стоит. А они и не
думают - убирать.Наверное комбайнёры-

забухали. Точно заставят нас Серпами-
косить и цепями зерно выбивать. А на
Верх отчитаются,что 100% убрали... :lol: :oops: 8-)
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11463
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.17 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И кукуруза уже готова,а убирать некому.

Может на зерно - оставили?... :lol: :oops:
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Страница 438 из 438«1...436437438
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