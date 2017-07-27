Цитата: Все просто:

Разве казахам кто-то запрещал изучать язык или общаться на родном языке, не было такого. А сейча

Как помню, не то что запрещали, а его не было, казахского языка, как и имен на казахский лад..

Это было преступлением..

У меня мать Мария, отец Женька..

Свое имя настоящее я узнал в классе третьем по моему, что я Мереке..

И то узнав одноклассники обзывали что не русский..