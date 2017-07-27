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≡ Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали в свое время профессионалы и любители		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали в свое время профессионалы и любители
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29055
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
29 июля Костанайская область отметит 81-ю годовщину со дня образования. В нашей постоянной рубрике «Старые фото» мы поместили картины, иллюстрирующие события прошлого. Некоторые из них явно отдают пропагандой. Некоторые - случайное отражение реальности. Но и в том, и в другом случае это - наша история.
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§ Доктор СИЗО
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3638
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 28.07.17 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
а знаете, что я увидел на фото? КГовавый Гежим, такой кГовавый :lol: :lol:
Пропаган.... дистское фото, да ;-)

-смешно....ну посмейся, еще раз медный котелок.....видишь пропагандисткое фото хрущевских времен.... повариха готовится к обеду, а комбайнеры, скинув свои комбинезоны и искупавшись под душем?, физкультурой занимаются..... иначе, кормить не будут))))) мало им физкультуры за рычагами допотопных комбайнах позапрошлого века.... (((((((
-28 лет прожил в селе, но такого бреда, не видел.....))))))
-
Профайл

1305
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...




Отправлено: 28.07.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ни одного смартфона на фото.
как жили, непонятно.
но жизнь была настоящая, все настоящее
а не как сейчас. виртуальная жизнь.
виртуальная любовь.

гость
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...




Отправлено: 28.07.17 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обратите внимание на вывески в магазине (фото 11 и 12), советский период "запрета" казахского языка...

* drakon
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11463
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Обратите внимание на вывески в магазине (фото 11 и 12),

И на 15 фото - тоже... 8-)
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кустанаец
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...




Отправлено: 28.07.17 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Обратите внимание на вывески в магазине (фото 11 и 12), советский период "запрета" казахского языка...


нокаут для простыни.

* 112
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4872
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Обратите внимание на вывески в магазине (фото 11 и 12), советский период "запрета" казахского языка...

Хех..
Один два слова?
Ну на школах Мектеп было, еще где то, в массе своей это были простые одиночные слова, чтобы народишко держать в узде..
Вспомним когда Колбина хотели поставить и он хотел все отменить, вот и началась заваруха..
Так что тогда это была лишь только некая подачка, по типу чтобы жил и с голоду не сдох..
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* 112
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4872
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если и был казахский язык так развит, то почему же тут совсем никто не разговаривает и не пишет на казахском с той эпохи советских лет?
Кстати, в НГ писать на каком либо другом языке, кроме русского и английского тоже ведь запрещено вроде?
Уточните если это не так..
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Все просто
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...




Отправлено: 28.07.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А если и был казахский язык так развит, то почему же тут совсем никто не разговаривает и не пишет на казахском с той эпохи советских лет?

Марик, тебя че так подмывает эта тема. Ну везде же применялось двуязычие. Разве казахам кто-то запрещал изучать язык или общаться на родном языке, не было такого. А сейчас, просто агония какая то властей по поводу языка.

Все просто
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...




Отправлено: 28.07.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Так что тогда это была лишь только некая подачка, по типу чтобы жил и с голоду не сдох..

Да нет не прав ты Марик. Посмотри на фотографии, как лица у людей отличаются от сегодняшних физиономий. Народ жил бедненько но с открытой душой и большим сердцем. В глазах человеческих не было ни злобы, ни ненависти.

Бывалый
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...




Отправлено: 28.07.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Обратите внимание на вывески в магазине (фото 11 и 12), советский период "запрета" казахского языка...

Ну и сейчас в госорганах есть таблички на русском языке.
Чего ноете что вас ущемляют и на работу туда со знанием русского не берут? )))

* 112
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4872
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:

Да нет не прав ты Марик. Посмотри на фотографии, как лица у людей отличаются от сегодняшних физиономий. Народ жил

Хм..
То есть если смотреть на фото сегодняшней Колоколовой, то увидим там какую то злобу и ярость?
Вроде бы везде она улыбается..
Или это такая агрессия у нее?
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* 112
Re: Подборка старых фотографий - о жизни области, которые делали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4872
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Разве казахам кто-то запрещал изучать язык или общаться на родном языке, не было такого. А сейча

Как помню, не то что запрещали, а его не было, казахского языка, как и имен на казахский лад..
Это было преступлением..
У меня мать Мария, отец Женька..
Свое имя настоящее я узнал в классе третьем по моему, что я Мереке..
И то узнав одноклассники обзывали что не русский..
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