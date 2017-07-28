Цитата: Валентин:

Как госслужащий себя ведёт в свободное от работы время - никого волновать в целом не должно, пока это находится в рамках соответствующего законодательства.

что за бредовость - наказание за размещение фото?

ведь разместить мог любой человек с той компании.

А если госслужащие не знают или не соблюдают по незнанию "правила игры" (т.е. типа кодекс чести ГС), в которую они залезли, то надо их выводить, кто их туда пустил? Пусть заново учат/зубрят -сдают тесты и .... Это по ути своей очередное помахиванием пальчиком - "низзя, но идите и больше так не делайте". Более жесткие меры надо принимать. Это госслужба, а не детский садик "Ромашка".