ахеджак Re: В Узбекистане арестована дочь бывшего президента страны... #17







Отправлено: - 17:25 Цитата: Бывалый:

трайбализм и

Ты иди хоть в Вики прочитай про енто.







из пестни слов не выкинешь, что есть то есть у нас ,а в ресей его нет, ибо та с родоплеменными связями исчо в прошлом тысячелетии завязали.