Цитата: Валентин:

в 20-х годах, для начала.

?

20-е годы-то тут каким боком?

Просто потому что тебе удобно?

Цитата: Валентин:

А не поделишься ли ты цифрами и источниками?

Уже публиковались здесь эти цифры уменьшения численности населения в те годы.

Гугли.

Ты же умный.

Цитата: Валентин:

как давай добро наносить и благополучие причинять

Какое добро?

Может давай я к тебе домой приду и тоже начну добро наносить?

Ремонт на свой вкус затею, планировку в хате изменю и так далее...

Тебе не нравится мой ремонт?

Да плевать я на это хотел!

Ты просто дикарь и не понимаешь какое благополучие я тебе причиняю.

Цитата: Валентин:

Вот ты, специалист, за 26 лет независимости почему-то казахский язык так и не выучил.

Так ему не учили и языковой среды не было, в отличие от моих предков (да, они ходили в школы на казахском языке и жили в казахской языковой среде, в отличие от моего поколения).