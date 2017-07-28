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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4872
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Клоуном работать? Не моё...

Мистер Скандалист, если что то хочешь сказать мне, мне и говори, а не ной в округе всем ища хоть у кого то поддержки..
А то вид у тебя как у той Скандалистки с базара..
По моему от образа обиженного Малшика нужно было тебе уже лет 30 назад отойти..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4872
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Марик, пробуй уйти постепенно от сахара - вкус

Пробовал, банку варенья тогда съедаю за чаем..
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.07.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Пробовал, банку варенья тогда съедаю за чаем..


поэтому и винни-пух.

хм
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.07.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А то вид у тебя как у той Скандалистки с базара..


свой автопортрет выдал.
похож .
правда подфотошопил конечно,
в лучшую сторону.

§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3462
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.07.17 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
банку варенья тогда съедаю за чаем..

а не надо его рядом ставить...
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* drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11463
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Пробовал, банку варенья тогда съедаю за чаем..

Марик - проверь кровь на содержание САХАРА... :-o
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4872
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик - проверь кровь на содержание САХАРА...

Щитовитку сейчас поностью проверять будут и сахар наверно..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4872
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.07.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
надо его рядом ставить.

Так не ставлю, сперва..
А чай так неинтересно пить наверно..
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Ответить Новый топик
Страница 281 из 281«1...279280281
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