Цитата: Ваш земляк:

Клоуном работать? Не моё...

Мистер Скандалист, если что то хочешь сказать мне, мне и говори, а не ной в округе всем ища хоть у кого то поддержки..

А то вид у тебя как у той Скандалистки с базара..

По моему от образа обиженного Малшика нужно было тебе уже лет 30 назад отойти..