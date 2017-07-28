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§ NG.kz
За фотографии в соцсетях наказали 28 чиновников в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29055
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.17 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Такие фотографии не соответствуют принципам госслужбы и этическим нормам, - пояснил Искендиров. - Мы провели мониторинг соцсетей и выявили фотографии, на которых увидели госслужащих в различных кафе и ресторанах, а также на охоте, с ружьями.
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§ Алиса
Re: За фотографии в соцсетях наказали 28 чиновников в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3462
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.07.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Как госслужащий себя ведёт в свободное от работы время - никого волновать в целом не должно, пока это находится в рамках соответствующего законодательства.

что за бредовость - наказание за размещение фото?
ведь разместить мог любой человек с той компании.
А если госслужащие не знают или не соблюдают по незнанию "правила игры" (т.е. типа кодекс чести ГС), в которую они залезли, то надо их выводить, кто их туда пустил? Пусть заново учат/зубрят -сдают тесты и .... Это по ути своей очередное помахиванием пальчиком - "низзя, но идите и больше так не делайте". Более жесткие меры надо принимать. Это госслужба, а не детский садик "Ромашка".
Профайл

Бывалый
Re: За фотографии в соцсетях наказали 28 чиновников в...




Отправлено: 28.07.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
что за бредовость - наказание за размещение фото?

А их наказали именно за это?
Учителя, ау...
Включаем мозг.
Или включать нечего?

Бывалый
Re: За фотографии в соцсетях наказали 28 чиновников в...




Отправлено: 28.07.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Ну я промолчу вслух, что отдельные имеющие отношение к картриджам

Это вы про кого?
Про меня?
Так я к картриждам никогда никакого отношения не имел.
Я ж не эникей.
Я ж программист.
Хотя.... то что вы поверили в эту байку, вброшенную уже не помню кем (кажись путейцем-щебнеподбивателем Нурбанчиком), отлично характеризует ваш уровень умственного неразвития.

Бывалый
Re: За фотографии в соцсетях наказали 28 чиновников в...




Отправлено: 28.07.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Как госслужащий себя ведёт в свободное от работы время - никого волновать в целом не должно, пока это находится в рамках соответствующего законодательства.

Еще один из сферы образования... /*фейспалм*/
Какие ж вы там в этой сфере деятельности все трудные...

Их наказали не за то, как они вели себя в свободное время.
Их наказали за нарушение кодекса госслужащего, который предписывает не выставлять свой досуг напоказ.
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